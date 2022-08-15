شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحرك الأجنحة الشمسية الضخمة لمحطة الفضاء الصينية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتسبت محطة الفضاء الصينية مؤخرا وحدة جديدة ومعها زوجان من "الأجنحة" الضخمة التى تستوعب الطاقة الشمسية والتى يمكن أن تدور أثناء دوران البؤرة الاستيطانية حول الأرض، ويظهر مقطع فيديو جديد من وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية، CMSA مصفوفات شمسية كبيرة تدور حول محطة تيانجونج الفضائية بينما يمر كوكبنا الأزرق أدناه.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإن المصفوفات هى جزء من وحدة وينتيان التجريبية، التى تم إطلاقها فى يوليو، ويمكن أيضا رؤية زاوية الألواح وهى تتغير لمواجهة الشمس بينما تستمر محطة تيانجونج الفضائية على طول مدارها.

وانتشرت المجموعة الشمسية لوحدة وينتيان الصينية فى محطة تيانجونج الفضائية فوق الأرض الزرقاء.

ويبلغ طول صفيفتى وينتيان الشمسيتين حوالى 98 قدما (30 مترا)، ويبلغ طول جناحيهما معا أكثر من 180 قدما (55 مترا)، وتبلغ مساحة كل لوحة شمسية حوالى 1184 قدم مربع (110 متر مربع).

تخطط الصين لإطلاق وحدة ثالثة وأخيرة إلى تيانجونج فى أكتوبر، وستحمل وحدة التجربة هذه، المسماة Mengtian، زوجا من المصفوفات الشمسية الكبيرة

وسيقوم ثلاثة رواد فضاء من مهمة شنتشو 14،الذين هم حاليا على متن تيانجونج ويستعدون لأول نشاط خارج المركبة أوالسير فى الفضاء، من وحدة وينتيان باستقبال الوحدة.

كما تم تصميم الألواح الشمسية لتوفير الطاقة لمحطة تيانجونج الفضائية التى تخطط الصين لإبقائها مأهولة بشكل دائم بواسطة أطقم دوارة من ثلاثة رواد فضاء لأكثر من عقد.

وفى الوقت نفسه تحتوى محطة الفضاء الدولية الأقدم والأكبر على صفائف شمسية يبلغ طول جناحيها 240 قدما (73 مترا) لتشغيل أنشطتها فى المدار،عند اكتماله سيكون تيانجونج حوالى 20٪ من كتلة محطة الفضاء الدولية، التى تبلغ كتلتها حوالى 460 طنا.