شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: YouTube يخطط لإطلاق "متجر قنوات" لخدمات البث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل YouTube في متجر عبر الإنترنت حيث يمكنك شراء اشتراكات لخدمات البث المختلفة، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، ويقال إن منصة بث الفيديو المملوكة لشركة جوجل تعمل على تطوير "متجر قنوات" على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية على الأقل وتجري حاليًا محادثات مع شركات شريكة محتملة.

ويمنح YouTube بالفعل مشتركي البث التلفزيوني المتبث مقابل 65 دولارًا في الشهر خيار إضافة الوصول إلى خدمات إضافية مثل HBO Max، ومع ذلك، من الواضح أن المتجر القادم سيعطي الناس طريقة لشراء خدمات البث حسب الطلب من تطبيق YouTube الرئيسي.

وتقول المجلة إن YouTube يروج لمنصته كطريقة رائعة للشركات لتسويق خدمات البث، حيث يمكن للمشاهدين مشاهدة المقطورات مجانًا على موقعه على الويب أو تطبيقه ثم الدفع بسهولة مقابل الاشتراك، ومن المحتمل أن تضطر الشركات الشريكة إلى مشاركة أرباحها مع YouTube لعمليات الشراء التي تتم داخل نظام الفيديو الأساسي.

ويقول المنشور إن YouTube يناقش بالفعل كيفية تقسيم عائدات الاشتراك معهم ، على الرغم من اختلاف الشروط لكل شريك، وحتى مع احتمال الاضطرار إلى مشاركة الإيرادات مع الشركاء ، فإن المزيد من خدمات البث متاحة الآن لفكرة التجميع أو التعاون.

وقال جيفري هيرش، الرئيس التنفيذي لشركة Starz ، لصحيفة The Journal إن تجميع خدمات البث مع لاعبين آخرين يخلق تجربة أفضل للمستخدمين، كما أنه يضع عروض مقدمي الخدمة أمام عدد أكبر من الأشخاص ويقلل من احتمالية إلغاء المشتركين.

وفي حالة YouTube، يتم استخدام التطبيق بالفعل على نطاق واسع ويمكن أن يوفر للمستخدمين الذين يدفعون نظامًا أساسيًا واحدًا لإدارة العديد من الاشتراكات، وبالنسبة لمقدمي خدمات البث المباشر ، فإن جعل خدماتهم متاحة بسهولة أكبر يمكن أن يساعدهم على النجاة مما يعتقد المحللون أنه سيكون عامًا صعبًا يتميز بخسارة عدد كبير من المستخدمين.

ويُقال إن "متجر القنوات" على YouTube قد يبدأ في خريف هذا العام، على الرغم من أنه لم يؤكد بعد أن المشروع موجود وأنه يجري بالفعل محادثات مع الشركاء المحتملين.