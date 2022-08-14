شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحث يتمكن من اختراق نظام Starlink للإنترنت الفضائى بجهاز محلى الصنع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اخترق باحث في مجال الأمن السيبراني نظام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية Starlink المملوك لشركة إيلون ماسك، باستخدام جهاز محلي الصنع بقيمة 25 دولارًا.

وكشف الباحث الأمني ​​البلجيكي Lennert Wouters عن أول قرصنة على الإطلاق لمحطات مستخدم Starlink أو أطباق الأقمار الصناعية الموجودة في المنازل والمبانى.

وفي مؤتمر Black Hat الأمني ​​في لاس فيجاس بالولايات المتحدة، نجح Wouters في اختراق نظام Starlink للإنترنت باستخدام لوحة دوائر كهربائية محلية الصنع أو رقاقة modchip تكلف تطويرها حوالي 25 دولارًا، وفقًا لتقارير Wired.

وكشف Wouters عن هجوم على محطة مستخدم Starlink (UT)، مما سمح له باختراق الطبق واستكشاف شبكة Starlink، وقد طور modchip باستخدام أجزاء منخفضة التكلفة وجاهزة للرفوف وكان قادرًا على استخدامه للحصول على الوصول إلى الجذر "عن طريق خلل في برنامج التشغيل بمركز عمليات أمان Starlink UT"، وفقًا لتغريدة معاينة العرض التقديمي الذي قال إنه تم إرساله من خلال Starlink UT.

وتعد القدرة على الوصول إلى الجذر على Starlink UT شرطًا أساسيًا لاستكشاف شبكة Starlink بحرية"، وفقًا للباحث الأمني، وكشفت Wouters عن الضعف في SpaceX من خلال برنامج مكافآت الأخطاء.

منذ عام 2018، أطلقت Starlink من Musk أكثر من 3000 قمر صناعي صغير في المدار لتوفير الإنترنت في المواقع البعيدة. Starlink هو كوكبة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لـ SpaceX.

UT من Starlink هو أحد المكونات الأساسية الثلاثة لنظام Starlink؛ الاثنان الآخران هما الأقمار الصناعية والبوابات التي تنقل الاتصالات حتى الأقمار الصناعية، وقال ماسك في مايو إن روسيا تكثف جهودها لتشويش خدمة الإنترنت Starlink في أوكرانيا، وأشار إلى أن Starlink أحبطت حتى الآن جميع الهجمات الإلكترونية القادمة من روسيا.