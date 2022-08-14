شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تختبر طريقة لبدء بث الألعاب من نتائج البحث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحد الأشياء التي ستساعد في تعزيز اعتماد الألعاب السحابية هو تسهيل تشغيل اللعبة قدر الإمكان، وتحقيقًا لهذه الغاية تختبر جوجل طريقة لبدء تشغيل شيء ما بنقرة واحدة من نتائج البحث، حتى لو لم يكن موجودًا على منصة ستاديا الخاصة بالشركة.

الاختبار الذي رصده Bryant Chappel من The Nerf Report، لا يمكّن الأشخاص فقط من إطلاق لعبة مباشرة على ستاديا، ولكنه يعمل أيضًا مع أكس بوكس كلاود ألعاب وNVIDIA GeForce Now و Amazon Luna أيضًا.

وإذا كنت مسجلاً في الاختبار وبحثت عن لعبة على أحد هذه المنصات (مثل Destiny 2 أو Halo Infinite)، فقد ترى زر تشغيل في لوحة المعلومات. سيؤدي النقر فوق ذلك إلى بدء تشغيل اللعبة أو نقلك إلى صفحة مقصودة على منصة البث المعنية.

رأى The Verge و9to5 Google الميزة قيد العمل أيضًا، لاحظ الأخير أن نتائج البحث يمكن أن تظهر ما إذا كانت اللعبة بها فترة تجريبية محددة بوقت على ستاديا أو إذا كانت متاحة مجانًا أو كجزء من اشتراك مميز.

ليس من المستغرب بشكل لا يصدق رؤية جوجل تختبر هذه الوظيفة، لعدة سنوات أظهر للأشخاص حيث يمكنهم دفق الأفلام والبرامج التلفزيونية في نتائج البحث.

وعلى سبيل المثال إذا كان لديك اشتراك في نتفليكس وتبحث عن Stranger Things على جوجل، فستتمكن من بدء مشاهدة العرض بنقرة واحدة.

بعد فوات الأوان من الغريب أن جوجل لم تقدم هذه الميزة لـ ستاديا من القفزة من أجل الترويج لخدمة الألعاب السحابية. من ناحية أخرى لم يكن لدى متجر ستاديا وظيفة بحث لمدة عام ونصف، مما قدم دليلًا إضافيًا على أن النظام الأساسي ليس بالضبط أحد أعلى أولويات جوجل، ومع ذلك لم يتم إغلاق ستاديا وتقوم جوجل بإضافة المزيد من الميزات ببطء إليها.