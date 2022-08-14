شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: آبل حاولت الدخول فى شراكة مع فيسبوك للحصول على جزء من إيراداتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب إعلان شركة آبل في WWDC 2020 أن iOS سيطلب من التطبيقات أن تطلب من المستخدمين الاشتراك في تتبع الإعلانات عبر التطبيقات خلاف مع فيسبوك منذ عدة سنوات، حيث قضى الأخير معظم الأشهر التالية في التحدث ضد خطط آبل وتوقع عدم استقرار الإيرادات بسبب التغييرات القادمة، ولكن تم إصدار الميزة في iOS 14.5 مرة أخرى في أبريل من عام 2021. وقبل هذا الخلاف كان فيسبوك و يعملان على اتفاقية شراكة وتقاسم الإيرادات.

وكانت آبل وفيسبوك تفكران في خدمة اشتراك من شأنها أن تقدم نسخة خالية من الإعلانات من النظام الأساسي، ونظرًا لأن آبل تأخذ جزءًا من عمليات الشراء داخل التطبيق، بما في ذلك الاشتراكات، فقد يكون هذا ترتيبًا مربحًا للغاية بالفعل.

هناك ترتيب آخر تمت مناقشته وانتهى به الأمر إلى كونه نقطة خلاف وهو أن Apple أخذت جزءًا من "المشاركات المعززة"، والتي ترقى أساسًا إلى الدفع لوضع منشور أمام جمهور أكبر.

لطالما اعتبر فيسبوك المشاركات المعززة جزءًا من محفظته الإعلانية؛ غالبًا ما تستخدم الشركات الصغيرة المشاركات المعززة للوصول إلى المزيد من الأشخاص وفقا لموقع Engadget.

قالت شركة آبل إن التعزيزات يجب أن تؤخذ في الاعتبار عمليات الشراء داخل التطبيق، والتي ستخضع لخفض الإيرادات بنسبة 30 % الذي تتخذه الشركة، من ناحية أخرى، أكد Facebook أن تلك كانت منتجات إعلانية لا تخضع لخفض شركة Apple.

ومنذ طرح تغييرات تتبع المستخدم في عام 2021 ، تدعي شركة الأبحاث Insider Intelligence أن 37% من مستخدمي iPhone قد اختاروا السماح للشركات بتتبع نشاطهم عبر التطبيقات.

منذ دخول التغيير حيز التنفيذ، شهد فيسبوك ( Meta) تقلص نمو إيراداته بشكل كبير - وفي الربع الأخير، أبلغت Meta عن أول انخفاض في الإيرادات في تاريخ الشركة.