شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. أبل تطلب من الموردين إنتاج 90 مليون هاتف iPhone 14 خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في محاولة للحفاظ على الطلب من المستهلكين الأثرياء وتقليل المنافسة على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي، أمرت شركة آبل شركائها في التصنيع بإنتاج ما لا يقل عن عدد أجهزة iPhone كما في عام 2021، وفقًا لبلومبرج.

وعلى الرغم من التوقعات الكئيبة لسوق الهواتف الذكية ، طلبت الشركة المجمعين لإنتاج 90 مليون جهاز iPhone في المجموع، وتخطط Apple لإنتاج حوالي 220 مليون جهاز iPhone في المجموع في عام 2022، وهو نفس الرقم تقريبًا في عام 2017، ومع تجاهل حقيقة أن محللي IDC يقدرون أن سوق الهواتف الذكية العالمي سينكمش بنسبة 3.5٪ في عام 2022 وبنسبة 9٪ في يونيو وحده، من المتوقع أن آبل مقتنعة بخبرتها.

ومن وقت الإطلاق حتى نهاية العام، حافظت Apple على رقم مبيعات iPhone عند 75 مليون جهاز حتى عام 2021، وزادت الهدف إلى 90 مليون في عام 2021 تحسباً لزيادة الطلب في أعقاب ركود الوباء، خلال السنة المالية الماضية، حققت أعمال تجميع عقود iPhone مبيعات وأرباح لم يسبق لها مثيل من قبل.

وتتوقع بلومبرج أن النسبة المئوية للارتفاع في مبيعات iPhone ستستمر في "الأرقام الفردية" على المدى القصير إلى المتوسط. قد يؤدي تسارع التضخم، والتغيرات في أوروبا، والقيود الصحية الناجمة عن تفشي COVID-19 في الصين إلى استمرار دورة تحديث المنتج لفترة أطول، مما قد يكون له تأثير على نمو المبيعات في الفترة المالية 2022.

ووفقًا لتقرير Bloomberg ، تعمل Apple جاهدة للاستعداد لإصدار أربعة طرز جديدة من iPhone، والتي من المتوقع أن تكون أفضل من طرز 2021، وعلاوة على ذلك، أفادت بلومبرج أن شركة آبل ستكشف النقاب عن أربعة طرز جديدة من iPhone في عام 2020.

وستحتوي طرز iPhone 14 Pro على كاميرا أمامية أفضل، ونظام كاميرا خلفية جديد مع مستشعر 48 ميجابكسل، وإطار أقل نحافة، ووحدة معالجة مركزية A16 أفضل، وشق معاد تصميمه مع شق على شكل حبة فقط لمعرف الوجه وثقب للكاميرا.