شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تكشف عن سلاح متطور في منتدى "الجيش-2022" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة Elektromashina الروسية عن نيتها الكشف عن أسلحة ومعدات عسكرية متطورة خلال فعاليات منتدى "الجيش-2022" وفقا لما نقلته RT.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "خلال فعاليات منتدى الجيش-2022 سنكشف عن نظام بروميثيوس الأمني الذي يستخدم في حماية المنشآت والمؤسسات العسكرية، والذي يضم 16 وحدة من منظومات "أخوتنيك" القتالية التي يتم التحكم بها عن بعد".

وأشار البيان إلى "أن منظومات أخوتنيك الموجودة في نظامها الجديد تعتبر نسخا معدلة عن تلك التي كانت قد كشفت عنها عام 2018، وستضم مدافع رشاشة ثقيلة، وأنظمة متطورة للرصد والاستطلاع في الليل والنهار".

وتعتبر منظومات "أخوتنيك" من أحدث المنظومات القتالية الموجهة عن بعد المستخدمة في روسيا، وجهزت هذه المنظومات برشاشات تمكنها من التعامل مع الأهداف المعادية على مسافات تصل إلى 1000 م، فضلا عن تجهيزها بكاميرات رؤية ليلية ونهارية، وكاميرات حرارية، وأجهزة تتبع تلقائي للهدف، وأجهزة ليزرية لتحديد موقع الهدف ومداه، فضلا عن رادرات خاصة لتعقب الصواريخ والقذائف الموجهة.

ويمكن تثبيت هذه المنظومات على منصات ثابتة لحماية المنشآت العسكرية، أو وضعها على المركبات والآليات العسكرية وحتى السفن والزوارق الحربية.

وستعقد فعاليات منتدى "الجيش-2022" هذا العام في الفترة ما بين 15 و21 أغسطس الجاري، مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض، وكذلك في مطار "كوبيكا"، ومعسكر "ألابينو" بضواحي العاصمة الروسية موسكو.