شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "شاومي" تكشف عن تقنية تجريبية مطورة داخليًا للقيادة الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة "شاومي" تقنية جديدة للسيارات ذاتية القيادة من تطويرها بالكامل، متعهدة باستثمار 3.3 مليار يوان صيني في المرحلة الأولى من الأبحاث والتطوير الخاصة بهذه التقنية.

وأعلنت الشركة الصينية المتخصصة في تطوير الإلكترونيات والأنظمة عن هذه التقنية في أول تقرير مرحلي تنشره عن تكنولوجيا شاومي لحلول القيادة الذاتية.

وكشفت شاومي - في مدونة رسمية - أنها شكّلت فريق البحث والتطوير في المرحلة الأولى من أكثر من 500 خبير من جميع أنحاء العالم.

وفي إطار هذا الإعلان، نشرت شاومي مقطع فيديو لاختبارات هذه التقنية، الذي أظهر نهج القيادة الآمن بمساعدة التكنولوجيا الذكية في سيناريوهات متعددة بما في ذلك المنعطفات، والقيادة المستمرة على المنحدرات، والدوران.

وبحسب الشركة، تأتي التقنية الجديدة، التي تسمى Pilot Technology، مع خوارزميات متقدمة.

وكانت الشركة قد أعلنت مبدئيًا عن دخولها في قطاع السيارات الكهربائية الذكية في مارس 2021.