شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن خاصية "فاميلي سنتر" لسناب شات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة تطبيق المحادثة سناب شات خاصية جديدة تسمى "فاميلي سنتر" تتيح للآباء مراقبة أوسع لكيفية استخدام أطفالهم الصغار للتطبيق دون انتهاك خصوصية الأطفال وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وتتيح الخاصية الجديدة للآباء رؤية قائمة أصدقاء أطفالهم ومن يتواصلون معهم، لكنها لن تعرض محتوى المحادثات بين الأطفال وأصدقائهم.

ويحتاج تفعيل هذه الخاصية إلى وجود الآباء على قائمة أصدقاء أطفالهم على التطبيق، حتى يمكنهم التواصل وإنشاء "فاميلي سنتر"، والتي سيتمكن من خلالها الآباء من الإبلاغ بطريقة سرية عن أي حسابات تتواصل مع اطفالهم وتثير قلقهم.

وأوضحت الشركة في بيان عبر الإنترنت إن خاصية "فاميلي سنتر مصممة لكي تعكس طريقة تفاعل الآباء مع أطفالهم في الحياة الفعلية، حيث يعرف عادة الآباء أصدقاء أطفالهم، ومتى يدخلون في علاقات، لكنهم لا يتنصتون على محادثاتهم الخاصة".

وقالت الشركة أنها لكي تطور هذا التطبيق تعاونت مع العديد من الأسر لكي يفهموا احتياجات كل من الآباء والأطفال، ومعرفة رؤية كل شخص للفارق بين الرقابة الآبوية وحماية الخصوصية للأطفال. كما تواصل المطورون مع خبراء أمن البيانات والإنترنت والسلامة للاستفادة من أرائهم بهدف تطوير مجموعة من الأدوات التي تعكس ديناميكيات العلاقات الفعلية بين الأباء والأبناء وتعزيز الثقة بين الجانبين.

وأكدت شركة سناب شات أنها تتيح مجموعة واسعة من الموارد والمصادر التي تساعد الآباء والأطفال في إجراء محادثات صريحة حول الاستخدام الآمن للإنترنت وأدوات التواصل الاجتماعي وأنها ستواصل إضافة المزيد من الخصائص إلى خدمة "فاميلي سنتر" خلال الشهور المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة تتيح للآباء التحكم في المحتوى.