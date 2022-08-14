شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 طرق لإصلاح الهوت سبوت على هاتفك المحمول.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تحتاج لتوصيل انترنت الهاتف على جهاز الكمبيوتر أو تحاول مشاركته مع هاتف آخر، فعليك باستخدام خدمة الهوت سبوت، ولكن هناك بعض المشاكل التي قد تواجهك عند القيام بهذا الأمر، لذلك نقدم لك فيما يلي كيفية إصلاح هوت سبوت الخاصة بك على هواتف iOS وAndroid، وفقا لما ذكره موقع "business insider".



كيفية إصلاح هوت سبوت لا يعمل كيفية إصلاح هوت سبوت لا يعمل 1. تأكد من عمل اتصال الإنترنت الخاص بهاتفك.

2. تأكد من أن شبكة Wi-Fi للجهاز الذي تحاول الاتصال به تعمل.

3. تأكد من صحة كلمة المرور.

4. قم بتعطيل وضع توفير البطارية أو وضع الطاقة المنخفضة.

5. قم بتشغيل Wi-Fi الخاص بهاتفك ثم إيقاف تشغيله.

6. قم بإقرانه مع البلوتوث أو USB.

7. حاول إعادة تشغيل هاتفك.

8. اترك الهوت سبوت مفتوح.

9. قم بتغيير نطاق التردد إلى 2.4 جيجا هرتز.