شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاي.. طريقة تغيير إعدادات اللغة فيس بوك وإنستجرام على هاتفك الأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسمح فيس بوك ، باعتباره أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي ، بالتفاعل بين الأشخاص من مختلف الدول والمجموعات العرقية والثقافات، حيث توفر منصة مشاركة الصور والفيديو Instagram المملوكة لشركة فيس بوك أيضًا منصة للتواصل ومشاركة الاهتمامات بين الأشخاص من خلفيات مختلفة.

ويمكنك تصفح المحتوى ومشاركته على كلا النظامين الأساسيين ، سواء كنت تستخدم التطبيق أو متصفح سطح المكتب، وإليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لمساعدتك في تغيير إعدادات اللغة من أجل التعبير عن نفسك بشكل أفضل على فيس بوك و Instagram.

تغيير إعدادات اللغة على فيس بوك

1. افتح تطبيق فيس بوك على جهاز Android الخاص بك.

2. في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة ، اضغط على أيقونة قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة.

3. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق علامة التبويب الإعدادات والخصوصية ، ثم انتقل إلى خيار الإعدادات.

4. ضمن علامة تبويب التفضيلات ، حدد خيار اللغة والمنطقة.

5. اختر لغتك المفضلة من القائمة للحصول على خيارات مختلفة متاحة.

تغيير إعدادات اللغة على Instagram

1. افتح تطبيق Instagram على جهاز Android الخاص بك.

2. في أسفل يمين الشاشة ، اضغط على أيقونة الملف الشخصي.

3. اضغط على أيقونة قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتوفرة في أعلى يمين الشاشة.

4. انتقل إلى علامة التبويب "الإعدادات".

5. اضغط على خيار الحساب.

6. اضغط على خيار اللغة.

7. حدد لغتك المفضلة من قائمة اللغات المتاحة.