شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إلغاء اشتراكك فى Apple Music على أى جهاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Apple Music واحدة من أشهر خدمات بث الموسيقى، وهى متاحة ليست فقط لأجهزة أبل بل أيضا لأندرويد، ولكن إذا كنت تريد إنهاء اشتراكك، فمن السهل إلغاؤه، يمكنك إلغاء Apple Music من جهاز الكمبيوتر أو جهاز iOS أو هاتف أندرويد ببضع ضغطات، وفقا لما ذكره موقع "business insider".





كيفية إلغاء Apple Music على جهاز الكمبيوتر1. انتقل إلى موقع Apple Music في مستعرض ويب وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام زر تسجيل الدخول في أعلى يمين الصفحة.

2. اضغط فوق رمز الحساب في الجزء العلوي الأيسر من الصفحة، ثم في القائمة المنسدلة، اضغط فوق "إعدادات".

3. قم بالتمرير إلى أسفل الصفحة، وفي قسم الاشتراكات، اضغط فوق إدارة.

4. في نافذة تحرير اشتراكك، اضغط فوق إلغاء الاشتراك وقم بتأكيد هذا ما تريد القيام به.





كيفية إلغاء Apple Music على iPhone أو iPadيمكنك بسهولة إلغاء اشتراكك في Apple Music من أي جهاز iOS متصل بمعرف Apple الخاص بك.

تتعقب Apple جميع الاشتراكات الحالية والجارية وحتى السابقة في تطبيق الإعدادات، وللإلغاء، ما عليك سوى فتح تطبيق الإعدادات واتباع الدليل الخاص بإلغاء الاشتراكات لإلغاء Apple Music في قائمة الاشتراكات المدرجة ضمن معرف Apple الخاص بك.





كيفية إلغاء Apple Music على أندرويدإذا كنت تستمع إلى Apple Music باستخدام تطبيق Apple للهاتف على أندرويد ، فيمكنك إلغاء الاشتراك من داخل التطبيق أيضًا.

1. ابدأ تطبيق Apple Music على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. اضغط على قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة ثم اضغط فوق الحساب.

3. في قسم الاشتراك، اضغط فوق إدارة الاشتراك.

4. اضغط على إلغاء الاشتراك وأكد أن هذا ما تريد فعله حقًا.