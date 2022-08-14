شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لـ Google Photos يوفر مميزات جديدة لمستخدمي أندرويد وأيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت جوجل بعض التغييرات على تطبيق الصور لمستخدمي Android و iPhone، حيث أعاد عملاق التكنولوجيا تسمية ميزة "الأرشفة" إلى "Hidden" في Google Photos لنظام التشغيل iOS، وتساعد هذه الأداة المستخدمين على إخفاء الصور ومقاطع الفيديو من الخلاصة الرئيسية.

ومن ناحية أخرى ، أجرت الشركة أيضًا بعض الإضافات إلى لوحة المعلومات في تطبيق Android، وفيما يلي التغييرات القادمة على Google Photos لنظام iOS

وفقًا لتقرير صادر عن 9to5Google ، "يُطلق على الأرشيف الآن اسم مخفي" مما يؤكد أن Google قد أعادت تسمية قسم الأرشيف إلى Hidden لتطبيق iOS، وعلاوة على ذلك ، ذكرت الشركة أيضًا أن الصور المخفية ستكون متاحة في "الألبومات ونتائج البحث"، ويمكن لمستخدمي iPhone أيضًا العثور على المجلد المخفي في المكتبة.

كيف يعمل هذا القسم الجديد؟ وفقًا للتقرير ، عندما يفتح مستخدمو iPhone صورة (في تطبيق Google Photos المحدث) وينزلقون إلى القائمة الكاملة ، سيجدون زر "إخفاء" جديد بدلاً من خيار "نقل إلى الأرشيف"، وفي الوقت نفسه ، تمت إعادة تسمية مجلد علامة التبويب "المكتبة" أيضًا من "الأرشيف" إلى "المخفي" برمز "مائل من خلال العين"، يذكر التقرير أنه لم تتم إضافة أي تغييرات إلى وظائف هذا القسم.

هذه الخطوة الأخيرة هي "إعادة تسمية مباشرة" حيث أن معظم المستخدمين النهائيين على دراية "بالإخفاء" أكثر من "الأرشفة" ، كما يزعم التقرير. ومع ذلك ، فإن الأرشفة كانت أيضًا اتفاقية تقنية شائعة تم تعميمها عبر البريد الإلكتروني ، كما يذكر التقرير. علاوة على ذلك ، يوضح التقرير أيضًا أن إعادة التسمية تتم لمستخدمي iPhone لأنها لم تشق طريقها بعد إلى مستخدمي Android والويب.