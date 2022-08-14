شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 طرق لمشاركة استبيانك على Google Forms.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Forms هي أداة مجانية ومفيدة تمكنك من إنشاء استبيانات لجمع رأى الآخرين، نظرًا لأنه يمكنك تخصيص الأسئلة وخيارات الإجابة، وبمجرد إنشاء الاستبيان الخاص بك، يمكنك مشاركته بسرعة عبر بريد إلكتروني أو رابط، أو تضمينه في موقع الويب الخاص بك.، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

كيفية مشاركة استطلاع Google Forms بمجرد الانتهاء من إنشاء الاستبيان الخاص بك، يمكنك مشاركته مع الآخرين بعدة طرق مختلفة، اضغط فوق الزر "إرسال" في الزاوية العلوية اليمنى من النموذج للبدء. ارسل الاستبيان إلى مستلمين محددينيمكنك مع تحديد علامة تبويب البريد الإلكتروني (أولاً من اليسار)، أن تضغط في الحقل المسمى إلى واكتب عنوان (عناوين) البريد الإلكتروني لمستلم الاستبيان المقصود.

إذا كنت تفضل ذلك، يمكنك تضمين رسالة أيضًا.



اضغط فوق إرسال في الركن الأيمن السفلي بمجرد الانتهاء، وسيتم إرسال الاستبيان إلى جميع المستلمين.





انسخ رابط الاستبيان وانشره في مكان آخريمكنك مع تحديد علامة التبويب Link (الثانية من اليسار)، أن تضغط فوق الزر "نسخ" في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

إذا كنت تريد إصدارًا أقصر من الارتباط، فاضغط فوق الحقل المجاور لـ Shorten URL بحيث تظهر علامة الاختيار، ثم اضغط فوق نسخ.



يمكنك لصق الرابط في مكان آخر من هناك، على سبيل المثال على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن لأي شخص يضغط على الرابط الإجابة على الاستبيان الخاص بك.





تضمين الاستطلاع في موقع الويب الخاص بكيمكنك ترميز الاستبيان في موقع الويب الشخصي أو المدونة الخاصة بك، مع تحديد علامة التبويب Embed HTML (الثالثة من اليسار)، اضغط فوق نسخ في الركن الأيمن السفلي من الشاشة.

سيؤدي هذا إلى نسخ رمز الاستطلاع بحيث يمكن تضمينه في رمز موقع الويب الخاص بك أو مدونتك، وهو ما يتعين عليك القيام به على الموقع المضيف لموقع الويب (مثل Wordpress).