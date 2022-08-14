شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات .. كيفية إخفاء سجل تصفح أمازون: دليل خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تفاجأ تمامًا بمعرفة مقدار بيانات ملف تعريف Amazon الخاص بك التي يمكن لعامة الناس الوصول إليها، يجب أن تجعل ملف تعريف Amazon الخاص بك خاصًا لأنه يحتوي على سيرتك الذاتية وروابط الوسائط الاجتماعية وقوائم التسوق ومعلومات أخرى، يُنصح دائمًا بحماية وإخفاء أكبر قدر ممكن من المعلومات الشخصية على الإنترنت.

ويتضمن سجل التصفح الخاص بك كل عنصر بحثت عنه مؤخرًا على Amazon. نظرًا لأن محفوظات الاستعراض تزود Amazon بالبيانات التي تحتاجها لاستهداف الإعلانات ، فيجب عليك تعطيلها، نتيجة لذلك ، قد تحتاج إلى إخفاء أو حذف سجل التصفح الخاص بك حتى تتمكن من تجنب تخزين البيانات على حساب Amazon الخاص بك قدر الإمكان. إليك كيفية القيام بذلك عبر سطح المكتب وجهاز Android.

إخفاء سجل تصفح أمازون باستخدام سطح المكتب

1.اذهب إلى موقع أمازون على سطح المكتب.

2. انتقل إلى علامة التبويب الحسابات والقوائم.

3. انقر فوق خيار توصياتك.

4. انتقل إلى علامة التبويب محفوظات الاستعراض المتوفرة في الشريط العلوي.

5. انقر فوق خيار إدارة السجل.

6. حدد إزالة كافة العناصر من العرض.

7. قم بإيقاف تشغيل التبديل لمحفوظات الاستعراض.

إخفاء سجل تصفح أمازون باستخدام جهاز Android

1. افتح تطبيق Amazon Shopping على جهاز Android الخاص بك.

2. اضغط على أيقونة قائمة الخطوط الأفقية الثلاثة المتوفرة في الركن الأيمن السفلي.

3. اختر علامة التبويب الحساب.

4. ضمن علامة التبويب "إعدادات الحساب" وانتقل إلى العناصر التي تم عرضها مؤخرًا.

5. يمكن عرض محفوظات الاستعراض الخاصة بك على الصفحة التالية. قم بتبديل سجل التصفح الخاص بك عن طريق النقر عليه.

6. اضغط على إزالة من العرض لحذف عنصر فردي من القائمة.

7. اضغط على إدارة ، ثم حدد إزالة جميع العناصر من العرض لحذف كل سجلك.