شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية تنزيل مقطع فيديو من Google Drive إلى أيفون فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في إرسال ملف فيديو كبير من هاتف إلى آخر، فإن استخدام Google Drive كطريقة للنقل يتيح لك تجاوز حد حجم المرفقات الذي ستجده بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، كما أن استخدام Google Drive لتخزين مقاطع فيديو كبيرة يوفر مساحة على هاتفك مع الاستمرار في منحك إمكانية الوصول إلى اللقطات، طالما أن لديك شبكة Wi-Fi مناسبة أو اتصال خلوي.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت تريد نقل مقطع فيديو مخزن في Drive إلى جهاز أيفون، فستكون العملية سريعة وسهلة، حيث إنه بمجرد تحديد موقع الفيديو في Drive، فإنك على بعد ضغطات قليلة من وجوده في مكتبة الصور والفيديو الخاصة بك على أيفون.





كيفية تنزيل مقطع فيديو من Google Drive إلى جهاز أيفون1. افتح تطبيق Google Drive على جهاز أيفون الخاص بك.

2. حدد موقع الفيديو المراد تنزيله، إما عن طريق كتابة اسمه أو عن طريق الضغط على الكلمات "Search Drive" ثم تحديد "مقاطع الفيديو" من القائمة التي تظهر والتمرير خلالها.

3. اضغط على النقاط الثلاث على يمين الفيديو المراد تنزيله.

4. قم بالتمرير لأسفل في القائمة وحدد "إرسال نسخة".

5. اضغط على "حفظ الفيديو"، وسيتم تنزيل الملف وإضافته إلى مكتبة الفيديو الخاصة بك على أيفون.

افتح تطبيق الصور وسترى أن الفيديو موجود الآن في مكتبة الوسائط الخاصة بك.