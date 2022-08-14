شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تحذر الموظف من تسريح العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء شركات التكنولوجيا الكبرى في تسريح الموظفين في ظل الانكماش الاقتصادي العالمي ، ورد أن المديرين التنفيذيين في جوجل حذروا العمال إما لتعزيز الأداء أو الاستعداد للمغادرة، إذا كانت الأرباح الفصلية التالية غير جيدة.

وفي رسالة للشركة شاهدها Insider ، هددت قيادة مبيعات جوجل Cloud الموظفين بـ "فحص شامل لإنتاجية المبيعات والإنتاجية بشكل عام" وأنه إذا لم تظهر نتائج الربع التالي ، فسيكون هناك تسريح للموظفين، وإذا لم يتم البحث عن نتائج الربع الثالث، [فعندئذ] ستكون هناك دماء في الشوارع ، وفقًا للرسالة التي تم إرسالها إلى فريق المبيعات، حيث تم الإبلاغ عن التحذير لأول مرة بواسطة Insider.

ووفقا لتقارير The New York Post، فإن موظفو جوجل "يخشون تسريح العمال" بعد أن مددت الشركة بهدوء تجميد التوظيف هذا الشهر دون الإعلان عن ذلك، وبحسب ما ورد حذرت الشركة الموظفين الآن من تسريح العمال إذا لم تسفر عن نتائج.

وأخبر كل من Alphabet والرئيس التنفيذي لشركة جوجل Sundar Pichai الموظفين في أواخر الشهر الماضي أنه يجب عليهم تحسين الإنتاجية بسبب الرياح الاقتصادية المعاكسة الشديدة، وقال بيتشاي إنه يريد التماس أفكار من موظفيه حول كيفية الحصول على "نتائج أفضل بشكل أسرع".

ونقل عنه قوله: "هناك مخاوف حقيقية من أن إنتاجيتنا ككل ليست في المكان الذي يجب أن تكون فيه بالنسبة لعدد الأفراد لدينا"، وقامت جوجل في يوليو بتجميد التوظيف لمدة أسبوعين لمراجعة احتياجاتها العددية وتحديد مسار العمل المستقبلي. أعلنت الشركة في وقت سابق عن إبطاء عمليات التوظيف لبقية العام.

وفقًا لبيتشاي ، "من الواضح أننا نواجه بيئة كلية مليئة بالتحديات مع مزيد من عدم اليقين في المستقبل"، وأبلغت Alphabet ، الشركة الأم لـ جوجل ، عن أرباح وعائدات أضعف من المتوقع للفترة من أبريل إلى يونيو (الربع الثاني).

تباطأ نمو الإيرادات إلى 13 في المائة من 62 في المائة في الربع نفسه من العام الماضي.

ومن بين شركات التكنولوجيا الأخرى التي قامت إما بتسريح الموظفين أو تباطؤ التوظيف في ظل الانكماش الاقتصادي الحالي، مثل LinkedIn و Meta و Oracle و Twitter و Nvidia و Snap و Uber و Spotify و Intel و Salesforce ، وغيرها.