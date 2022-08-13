شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Call of Duty Modern Warfare 2 تطرح خريطة Farm 18 الجديدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت Infinity Ward عن إحدى الخرائط من لعتبها القادمة Call of Duty Modern Warfare 2، الخريطة هي Farm 18، حيث نشر المطورون مقطع فيديو TikTok على Twitter حيث شرحوا قليلاً عن الخريطة الجديدة.

ووفقًا لمدير التصميم متعدد اللاعبين جيفري سميث ، فإن خريطة Farm 18 مقتبسة من Shoothouse ، وبالتالي ، ستضم مستودعًا مركزيًا واحدًا حيث ستكون المعارك الشديدة بالأسلحة النارية أمرًا لا مفر منه، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يريدون وتيرة تكتيكية أبطأ للتكيف مع المباراة ، فإن الخريطة في الغالب عبارة عن مصنع أسمنت متهالك ويجب أن تمنح اللاعبين مساحة للمناورة.

وبعد سميث ، تولى كبير فنان البيئة آشلي ثندركليف زمام الأمور ويحاول شرح كيف يحاول الفريق النامي إيجاد التوازن المثالي بين الواقعية والتفاصيل عندما يتعلق الأمر بمناطق أوراق الشجر حيث يمكن لأي شخص الاحتماء، وقال في الفيديو: "إذا كنا كثيفين للغاية مع أوراق الشجر ، فلدينا أشخاص يختبئون في الزوايان، إذا لم نتحرك بكثافة كافية ، فإننا لا نبيع قصة النمو الزائد".

وقد حصلت Call of Duty Modern Warfare 2 على تاريخ إطلاق مؤكد في 28 أكتوبر وهناك إصدار تجريبي مفتوح للعبة قريبًا، الطلبات المسبقة للعبة مفتوحة وهناك مكافآت معينة لمن يذهبون إليها.