شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يبتكرون عدسات لاصقة ذكية تشخص السرطان فى مراحله المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ابتكر علماء عدسات لاصقة "ذكية" لديها القدرة على تشخيص السرطان في مراحله المبكرة من خلال تحديد الورم والمواد الكيميائية الموجودة في الدموع، حيث يمكن للجهاز أن يفتح الباب أمام برنامج فحص غير مكلف "مقاس واحد يناسب الجميع" لأنواع متعددة من المرض، وفقا لما نشرته صحيفة "إندبندنت".



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تلتقط هذه التقنية ناقلات تسمى"exosomes" ، وهي عبارة عن رُسُل صغيرة تشبه الفقاعات موجودة داخل الخلايا في أجسامنا تُفرز في الدم واللعاب والبول والدموع، وتوجد على السطح ثروة من البروتينات - بعضها يغذيها السرطان أو العدوى الفيروسية أو الإصابة.

يمكن أن تؤثر Exosomes على تنظيم الورم وتطوره وانتشاره - مما يوفر الأمل في علاج أكثر استهدافًا وفعالية، ويؤدي تقليل تأخير العلاج إلى تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة من السرطان بشكل كبير، حيث يُقدر أن كل شهر بدون علاج يزيد من خطر الوفاة بحوالي 10 بالمائة.



صورة تعبيرية

من جهته، قال قائد المشروع البروفيسور على حسينى، من معهد تيراساكي للابتكار الطبي الحيوي في الولايات المتحدة، حيث تم تطوير العدسات التشخيصية: "يمكن للعدسة اكتشاف exosomes في مختلف الحلول من خطوط الخلايا المختلفة - والدموع البشرية"، وفي التجارب، تم اختبار الجهاز بنجاح على exosomes تم إفرازه في سوائل المختبر من عشرة خطوط مختلفة من الأنسجة والخلايا السرطانية، بالإضافة إلى دموع عشرة متطوعين بشريين.

وأضاف البروفيسور حسينى: "يمكن تلطيخ العدسة بأجسام مضادة محددة ذات علامات جسيمات متناهية الصغر من أجل التصور الانتقائي، يوفر هذا منصة محتملة للفحص المسبق للسرطان وأداة تشخيص داعمة سهلة وسريعة وحساسة وفعالة من حيث التكلفة وغير جراحية."