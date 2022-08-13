كيفية الحفاظ على عمر البطارية نصائح وتحذيرات

بطارية الهاتف تعد من الأساسيات الحساسة في الهاتف، حيث هناك الكثير مما قد يؤثر عليها سلبًا، سواء كانت عادات سيئة أو تصرفات خاطئة، وهناك إجراءات عليك فعلها أيضًا للحفاظ عليها لوقت أطول، فما هي هذه الإجراءات؟ وما النصائح التي سأقدمها لك؟ ..هذا ما ستعرفه في هذه المقالة.

نصائح وتحذيرات للحفاظ على عمر البطارية:

1- عدم استنفاذ البطارية حتى 100%:

ينصح دومًا بأن لا تستهلك البطارية لأقل من 20% ، وأن لا تتعدى نسبة شحنها الـ 80%.

2- استخدام الشاحن الخاص بهاتف:

شاحنك الأًصليّ أولًا، وإذا لم يتوافر فلا تستخدم شواحن أو وصلات للشحن تابعة لشركات غير معروفة أو ذات جودة رديئة؛ إذ أنها تؤثر سلبيًا على البطارية.

3- الإبتعاد عن الأماكن الحارة قدر الإمكان:

كلما شعر هاتفك بالحرارة؛ تتأثر البطارية سلبيًا، فيفضل دائمًا أن تحتفظ بهاتفك في أماكن ذات درجة حرارة متوسطة أو منخفضة.

4- تجنب شحن البطارية لأكثر من 100%! :

أي لا تتركه يشحن وأنت نائم، فإذا تم شحن البطارية حتى 100% ولازال الهاتف على الشاحن؛ فما يحدث هو أنك تكسب هاتفك طاقة زائدة قد تختزن في البطارية وترفع من حرارة هاتفك، وهذا مع مرور الوقت يتلف بطارية هاتفك.

5- تجنب شحن الهاتف أثناء استخدامه:

خاصة إذا كنت تلعب، فاستخدام الهاتف أثناء الشحن أشبه بالإمساك بشخص يحاول الجري، فيحنئذٍ لا يفعل شيء إلا إستنفاذ طاقته حتى ولو كان يستطيع الجري.

6-إغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية:

كما ذكرنا ذلك في مقالات سابقة، فأذكرك هنا بأن تركك للتطبيقات التي لا تحتاجها مفتوحة في الخلفية يضغط على البطارية ويؤثر على أداء هاتفك.

7- لا تستخدم شاحن متنقل (باور بانك) رديء الجودة:

يفضل انتقاء الجودة الأفضل دائمًا، شركات مثل أنكر يمكنك الإعتماد عليها في هذا الشأن، سواء أردت شراء وصلة للشحن أو شاحن أو شاحن متنقل.

8- أنزل ستارة هاتفك، وأغلق ما لا تستخدمه:

لا تحتاج إلى الإنترنت دومًا: فعليك أن تراعي إغلاق الوايفاي وبيانات الهاتف طالما لا تحتاجه.

البلوتوث، والموقع، لا تبقي على تفعيلهم إذا لم تكن بحاجة إليهم.

9- إذا كنت من مستخدمي مساعد جوجل أو مساعد سيري:

عليك أن تلغي تفعيلهم حتى تحتاج إليهم.

10- فعّل وضع توفير الطاقة:

وهذا على حسب طريقته في إصدار هاتفك، فوضع توفير الطاقة يفعل لك الإعدادات المناسبة للحفاظ على بطارية هاتفك.

تختلف المميزات المتاحة لهذا الشأن من كل هاتف إلى أخر، فهناك هواتف حديثة توفر إعدادات أكثر وأفضل للحفاظ على بطارية الهاتف لوقت أطول.

11- لا تفرط في تعلية سطوع الشاشة:

أي قم بتقليل سطوع الشاشة إذا لم تكن متأثرًا بضوء الشمس أو بضوء قويّ عامة.

12- حذف الحسابات الغير مستخدمة:

اذهب إلى الإعدادات/ الحسابات، وقم بحذف الحساب الذي لا تستخدمة، فهذا يستنفذ من البطارية أيضًا بسبب المزامنة التلقائية لكل حساب.

13- تقييد استخدام التطبيقات التي تستنفذ طاقة أكثر:

وهذا من خلال إعدادات البطارية/ استخدام البطارية؛ وهذا بناءًا على إصدار هاتفك.

14- إيقاف اهتزازات وأصوات لوحة المفاتيح:

تستنفذ الإهتزازات طاقة لا بأس بها من البطارية، سواء كانت اهتزازات وأصوات لوحة المفاتيح، أو وضع الإهتزاز للهاتف كليًا؛ فحاول أن تعتمد أكثر على وضع الرنين.

15- لا تستخدم خلفيات متحركة:

الخلفيات المتحركة كما أنها تضيف منظرًا جماليًا إلا أن هناك ثمن تدفعه البطارية جراء ذلك.

16- لا تستخدم تطبيقات الحفاظ على البطارية أو معالجة البطارية:

تلك التطبيقات ضررها أكثر من نفعها لبطارية هاتفك.

17- قم بمسح التطبيقات الزائدة:

كلما زادت التطبيقات كلما استنفذ ذلك من البطارية، ويُستنفذ من الواجهة بشكل أساسيّ، والتطبيقات هي أحد العناصر التي تحويها واجهة هاتفك.

18- الوضع الليلي أفضل لبطارية هاتفك (خاصة إذا كانت شاشتك أموليد):

حيث يمكنك التقليل من استنزاف البطارية بتفعيلك الوضع الليلي (الداكن).