شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذه أبرز المشكلات الشائعة التي يشتكي منها مستخدمو أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أينما كنت في العالم، فمن المحتمل أن تكون المشكلات التي تظهر مع هاتفك الذكي شائعة إلى حد ما ويتشاركها الآخرون، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5Mac، اشتكى مستخدمو أيفون من بعض هذه المشكلات الشائعة، واستنادًا إلى البحث الذي أجرته Freedom Mobiles، تم تجميع قائمة تضم أكثر من 130 كلمة رئيسية للعثور على مشكلات أيفون الأكثر بحثًا على Google.

وفقًا للتقرير، يعد "أيفون معطل ، لا يمكن الاتصال بـ iTunes" هو أكثر مشكلات أيفون شيوعًا حول العالم، ويبلغ متوسط ​​حجم البحث العالمي لهذه الكلمة الرئيسية 42000 عملية بحث شهرية، لكن لماذا تحدث هذه المشكلة؟ في معظم الحالات، يحدث ذلك بعد أن ينتهي الأمر بالمستخدمين لتخمين كلمة المرور الخاصة بهم بشكل خاطئ 10 مرات.

وليس من المستغرب أن تكون المشكلة التالية الأكثر شيوعًا هي "نسيت رمز مرور أيفون" الذي يبلغ حجم البحث الشهري فيه 38000، يليه "FaceID لا يعمل" ، والذي تم البحث عنه 32000 مرة.

وفي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ، بعض المشكلات الشائعة الأخرى هي "أيفون لا يشحن" ، "أيفون عالق على شعار Apple"، وتتضمن المشكلات الأخرى مع أيفون التي يبحث عنها الأشخاص "AirPods لا تتصل بجهاز أيفون" و "لن يتم تشغيل أيفون" و "اكتشاف سائل في موصل Lightning" و "CarPlay لا يعمل"، والآن ، هذه مشكلات - ليست كلها - ربما واجهها مستخدمو أيفون في جميع أنحاء العالم.

وفي الوقت نفسه ، تستعد شركة Apple لإطلاق جيلها القادم من أجهزة أيفون،ـفي كل عام تكشف Apple النقاب عن أجهزة أيفون الجديدة في سبتمبر ولا يُتوقع أن يكون هذا العام مختلفًا. على الرغم من أن شركة آبل لم تعلن عن أي موعد إطلاق حتى الآن ، إلا أنه يشاع أن أيفون سيتم إطلاقه في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر.