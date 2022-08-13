شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع 4.2 مليون سيارة كهربائية فى النصف الأول من عام 2022 على مستوى العالم.. الصين تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر تقرير جديد أن العالم شهد مبيعات 4.2 مليون سيارة كهربائية في النصف الأول من هذا العام ، بزيادة قدرها 63 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي، ووفقًا لأحدث أبحاث Canalys ، شهدت الصين وحدها بيع 2.4 مليون سيارة كهربائية ، 26٪ من جميع سيارات الركاب التي تم تسليمها في البلاد مقابل 10٪ فقط في النصف الأول من عام 2021 ، وفقًا لأحدث أبحاث Canalys.

وتشمل المركبات الكهربائية المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) والمركبات الكهربائية الهجينة الموصولة بالكهرباء (PHEVs)، وتستكشف شركة EV Fisker الناشئة عن زيادة الإنتاج في عام 2023 ، التصنيع في الولايات المتحدة

قال جيسون لو، المحلل الرئيسي في شركة كاناليس: "زادت مبيعات السيارات الكهربائية في البر الرئيسي للصين بأكثر من الضعف في النصف الأول من عام 2022 وهي الآن أكبر سوق للمركبات الكهربائية، وكان 57 في المائة من مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في البر الرئيسي للصين. مع نمو 118 في المائة على أساس سنوي، فهي كذلك: "السوق الأسرع نموًا أيضًا".

وأضاف لو: "مع هذا الزخم والطلب الاستهلاكي القوي، من المفترض أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية 5 ملايين بحلول نهاية عام 2022 في البلاد"، واستمر الطلب على المركبات الكهربائية في النمو في عام 2022 ، مع إطلاق العديد من طرازات EV الجديدة هذا العام.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة الطلب، والحوافز الحكومية تساعد المشترين، وقال التقرير إن العرض لا يزال مقيدًا بشكل رهيب وأوقات الانتظار لعدة أشهر للتسليم شائعة، وفي حين تم تسليم 1.1 مليون مركبة كهربائية للعملاء في أوروبا ، تم تسليم 414000 مركبة كهربائية إلى عملاء الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2022.

في البر الرئيسي للصين، كانت تسلا ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في النصف الأول من هذا العام. قامت بتسليم ما يقرب من 200000 مركبة للعملاء خلال هذه الفترة، وتم بيع أكثر من 413000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة في النصف الأول من عام 2022 ، بما في ذلك أكثر من 64000 شاحنة بيك آب كهربائية.