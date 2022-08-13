شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حرمان "سبيس إكس" من دعم حكومي بقيمة 900 مليون دولار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات في البلاد قررت حرمان شركة "سبيس إكس" من دعم مالي بقيمة 900 مليون دولار، فيما قالت شبكة CNN الأمريكية خسرت شركة سبيس إكس الأمريكية ما يقرب من 900 مليون دولار من الإعانات المقدمة من حكومة الولايات المتحدة، حيث اعتبر المنظم الفدرالي أن نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية Starlink الذي طورته تلك الشركة بطيء للغاية".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية اعتبرت أن "تقنيات Starlink لا تزال قيد التطوير"، وتساءلت عما إذا كان بإمكانها تقديم جودة الخدمة التي وعدت بها. ونقل عن المتحدث باسم المفوضية قوله "بعد تحليل قانوني وفني دقيق، نرفض الطلب. لا يمكننا دعم الشركات التي لا تقدم السرعات الموعودة أو لا تفي بالمتطلبات".

كما أشارت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية إلى "أن سرعة اتصال Starlink قد انخفضت من الربع الأخير من عام 2021 إلى الربع الثاني من عام 2022".

وكانت شركة "سبيس إكس" قد أشارت في وقت سابق إلى "أنها ستكون قادرة على توفير الوصول إلى الإنترنت في أي جزء من الكوكب بسرعة حركة مرور للبيانات تبلغ 1 غيغابايت/ثا، وهو ما يتوافق مع معيار بعض شبكات 5G الحالية"، وأشارت إلى أن مشروع Starlink يهدف لإطلاق 11 ألف قمر صناعي لهذا الغرض، وبكلفة تصل إلى 10 مليارات دولار.