شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا سترسل ناسا جهاز iPad إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سترسل ناسا جهاز iPad في مهمة Artemis 1 Moon على متن مركبة Orion الفضائية غير المأهولة، وفقًا لتقرير صادر عن 9To5Mac، حيث سيكون الهدف هو المساعدة في اختبار مساعد صوت Amazon Alexa وبرنامج مؤتمرات الفيديو Webex من Cisco على Orion، وسيكون Alexa وWebex جزءًا من حمولة Orion ، Callisto، فيما تستهدف ناسا الإطلاق في 29 أغسطس.

وقال التقرير "ستوضع الحمولة الممولة من الصناعة على وحدة التحكم المركزية في Orion وتتضمن جهازًا لوحيًا يختبر برنامج Webex by Cisco لعقد المؤتمرات عبر الفيديو لنقل الفيديو والصوت من مركز التحكم في المهام في Johnson ، والأجهزة والبرامج المصممة خصيصًا بواسطة Lockheed Martin و ستقوم أمازون باختبار Alexa ، المساعد الافتراضي الصوتي من Amazon، للاستجابة للصوت المرسل.

وعند السفر في الفضاء السحيق، سيستغرق الأمر وقتًا طويلاً بالنسبة لـ Alexa على Orion لاستخدام السحابة مرة أخرى على الأرض ، لذلك سيستخدم Callisto شبكة الفضاء السحيقة التابعة لناسا وقاعدة بيانات محلية على متن المركبة الفضائية للتواصل مع Alexa والاستجابة".

ويؤكد التقرير أن هذا الجهاز اللوحي سيكون جهاز iPad ، وسيكون "أول جهاز iPad يطير في مهمة قمرية تابعة لوكالة ناسا على الإطلاق"، وسيستخدم WebEx ويعمل كرائد فضاء يتحدث إلى Alexa ، نظرًا لأن مهمة Orion هي مهمة غير مأهولة، وأشار تقرير صادر عن CNET في يناير إلى خطط ناسا لاختبار Alexa و Webex في الفضاء.

الفكرة هي اختبار الحلول البرمجية مع طاقم افتراضي في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، وسيحاول الطاقم الافتراضي على الأرض التواصل مع مساعد AI وإصدار أوامر له عبر مقطع فيديو على iPad مع تشغيل الصوت على مكبرات الصوت، وسيتم إرسال الأوامر عبر شبكة الفضاء العميقة التابعة لناسا ، والتي تضم هوائيات راديو عملاقة تُستخدم للاتصال أثناء المهمات الفضائية، وسيساعد Webex في عقد مؤتمرات الفيديو مع التحكم الأرضي وزملاء الطاقم الآخرين والأشخاص مرة أخرى على الأرض.