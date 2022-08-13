شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Messenger يحصل على مميزات أمان جديدة قريبًا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
النسخ الاحتياطية المشفرة من طرف إلى طرف على Messenger
وسيكون هناك خياران مشفران من طرف إلى طرف للوصول إلى النسخ الاحتياطية: إما إنشاء رقم تعريف شخصي أو إنشاء رمز، وكلاهما ستحتاج إلى حفظه، ويمكنك أيضًا اختيار استعادة محادثات Messenger الخاصة بك عبر الخدمات السحابية لجهات خارجية.
وقالت Meta: "بدأنا في اختبار التخزين الآمن هذا الأسبوع على Android و iOS ، ولكن هذه الميزة ليست متاحة بعد على www.messenger.com أو Messenger لسطح المكتب أو الدردشات غير المشفرة من طرف إلى طرف" في منشور مدونة.
وبصرف النظر عن ميزة التخزين الآمن، أعلنت Meta أيضًا عن بعض الميزات لتطبيق Messenger. قدمت الشركة ميزة أمان تسمى Code Verify. إنه امتداد متصفح ويب مفتوح المصدر متاح على Chrome و FireFox و Microsoft Edge. يتحقق تلقائيًا من صحة الكود عند استخدام ماسنجر عبر الويب، وسيسمح لك هذا بتأكيد فعالية أمان التشفير الشامل لدينا من خلال إظهار أن رمز الويب الخاص بك لم يتم العبث به أو تغييره.