شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيوزيلندا والولايات المتحدة تتعاونان فى مجالات الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت نيوزيلندا مؤخرا اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة للتعاون في شؤون الصناعات الفضائية وفقا لما نقله موقع RT.

وحول الموضوع قال وزير التنمية الاقتصادية والاقليمية النيوزيلندي، ستيوارت ناش: "وقعت بلدنا اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة للتعاون في مجال الصناعات الفضائية.. يمثل توقيع هذه الاتفاقية خطوة جديدة لقطاع الفضاء لدينا، ويوفر للشركات والباحثين النيوزيلنديين فرصة للعمل عن كثب مع الشركات الأمريكية ووكالة ناسا، كما سيساعد هذا الأمر في إنشاء روابط جديدة بين مجتمعات البحث في بلادنا".

وأشار الوزير إلى "أن الاتفاقية الجديدة ستسمح بتنمية أكثر نشاطا للتعاون على مستوى الدولتين، كما ستوفر لوكالة ناسا فرصا جديدة لاستخدام مواقع إطلاق الصواريخ الفضائية في نيوزيلندا".

وتحدد الاتفاقية الجديدة عددا من طرق التعاون في مجالات الفضاء وصناعته بين البلدين، بما في ذلك تبادل البيانات والخبرات البشرية، ونشر الأدوات العلمية على الطائرات والمركبات الفضائية، وكذلك تطوير مشاريع جديدة في مجال التعليم، الأمر الذي سيعزز أهمية نيوزيلندا ويجعلها شريكا ذا أولوية بالنسبة للولايات المتحدة في مجالات الصناعة الفضائية.