شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسلة Google Pixel 6 تحصل على تحديث جديد لـ Game Dashboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Google أداة Game Dashboard الخاصة بها مع Android 12 وكانت في البداية حصرية فقط على الهاتف الذكي Pixel 6، وفي الوقت نفسه، لا تزال الأداة حصرية لأجهزة Pixel ، ولكن تم تحديثها بميزات جديدة مع Android 13 وإلى جانب Google Pixel 6 ، أصبحت الأداة متاحة الآن أيضًا على Pixel 6a.

ووفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA ، بدأ عملاق التكنولوجيا في طرح لوحة القيادة الجديدة من خلال آخر تحديث لخدمات Google Play ، مما جعلها تصل إلى الإصدار 22.30. يمكن للمستخدمين أيضًا الانتقال إلى قائمة الإعدادات للتحقق من توفر قائمة Game Dashboard.

ووفقًا للتقرير، تتضمن Game Dashboard المحدثة مجموعة من خيارات القائمة داخل اللعبة على الأجهزة المحمولة المدعومة، وستكون هذه الميزة الجديدة متاحة عندما يبدأ المستخدمون لعبة مع تمكين القائمة، ويقترح التقرير أنه من المتوقع أن يجد المستخدمون سهمًا صغيرًا على الجانب الأيمن أو الأيسر من الشاشة، وسيظهر رمز وحدة التحكم في اللعبة عندما ينقر المستخدمون على هذا السهم الذي سيؤدي في النهاية إلى تشغيل قائمة إعدادات لوحة معلومات اللعبة.

وستتضمن القائمة أيضًا - مخصصًا لعدم الإزعاج، وعداد معدل الإطارات، وتسجيل الشاشة، وزر اختصار لقطة الشاشة، ويمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى هذه الأدوات من خلال تمكين بعض هذه الخيارات التي ستظهر الآن كجزء من التراكب على زر لوحة تحكم اللعبة ، كما يوضح التقرير.

وبصرف النظر عن هذه الاختصارات ، ستحتوي القائمة داخل اللعبة أيضًا على خيار للبث مباشرةً إلى YouTube Live وأداة لتحسين اللعبة، ولن تقدم لوحة القيادة للمستخدمين طرقًا لتعديل الإعدادات داخل هذه القوائم ، ومع ذلك ، فإن هذه الأداة ستجعل من السهل على المستخدمين الوصول إلى بعض أدوات الألعاب الأكثر استخدامًا، كما يزعم التقرير.