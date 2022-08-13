شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على طريقة فيلم موسى.. شركة يابانية تصنع روبوتات ثقيلة تشبه البشر "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع التركيز الشديد على الذكاء الاصطناعى، ننسى أحيانًا أن الروبوتات يمكن أن تكون أدوات قيمة جدًا حتى بدون التعلم الآلى المتقدم أو حتى إمكانية التنقل بمفردها، فهناك الروبوتات الصناعية المستخدمة فى مصانع السيارات الآلية الحديثة، أو روبوتات إزالة الألغام التى تساعد حياة البشر.

الآن، تحاول إحدى الشركات اليابانية إعادة الانتباه إلى هذه الإبداعات المتواضعة من خلال روبوت ذكى شديد التحمل يشبه الإنسان قادرا على أداء جميع أنواع الأعمال المنزلية المفيدة مع جذب محبى الأنمى والـ"مانجا".



التحكم فى الروبوت

وكشفت شركة Jinki Ittai، وهى شركة ناشئة فى مجال الروبوتات تقع فى مدينة كوساتسو بمحافظة شيغا اليابانية، مؤخرًا عن نوع غير عادى ولكنه مثير للاهتمام من الآلات الثقيلة، وهو مثال على التكامل بين الإنسان والآلة، ويتميز بإنسان آلى معدنى يشبه الإنسان - برأس وجذع وذراعان - يمتد من حجرة شبيهة بحفارة، فبدا هذا الشيء وكأنه لا شيء رأيناه من قبل.



الروبوت العملاق

تم تصميم الروبوت لأداء أعمال الصيانة فى مجموعة متنوعة من المجالات، مثل إصلاح خطوط السكك الحديدية ، أو استبدال إشارات الطرق وإصلاحها، ويمكن للروبوت أن يحل محل فرق العاملين البشريين، وبالتالى يقلل من مخاطر الحوادث الخطيرة المتعلقة بالعمل، ويمكن للروبوت أيضا رفع ومناورة الأحمال الثقيلة مثل الأنابيب الفولاذية أو الألواح أو الأسلاك، ويقوم بعمله تمامًا مثل أى إنسان لأنه يتحكم فيه شخص واحد.



الروبوت

يقوم روبوت Jinki الذى يشبه الإنسان بشكل أساسى بتكرار حركات الإنسان الفعلى داخل قمرة القيادة للآلات الثقيلة، فلديهم نظارات خاصة متصلة بأعين الروبوت، ويمكنهم التحكم بدقة فى حركة أذرعه باستخدام تقنية طورتها الشركة، هذه واحدة من أقوى نقاط البيع للروبوتات التى يتحكم فيها الإنسان، حيث يدعى مؤسس Jinki أن إنشاء تقنية يمكنها استشعار القوة المطلوبة لأنواع مختلفة من التفاعلات والتحكم فيها كهربائيًا لروبوت عملاق أمر صعب للغاية فى هذا الوقت.

وقال الدكتور كاناوكا، مؤسس ورئيس Jinki Ittai، "هناك سببان وراء تركيزنا على الروبوتات الشبيهة بالبشر، أحدهما هو المظهر الذى يروق لكثير من الناس، ثانيا، الروبوتات التى تشبه البشر التى لها يدين هى الأسهل فى التعامل مع البشر.