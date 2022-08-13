شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تغريم أمازون من جديد لخرق قوانين العمل في إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عملاق التكنولوجيا أمازون للتحقيق من قبل سلطات العمل الإقليمية في إسبانيا، بشأن ممارسات التعاقد من الباطن لعدد من السنوات في كاتالونيا، ووفقًا لتقارير الصحف المحلية ، فإن أحدث غرامة على أمازون تبلغ 3،303،408 دولارًا تقريبًا، و يتبع غرامة تزيد عن 826،040 دولارًا أمريكيًا تقريبًا، حيث تلقتها في عام 2020 ، لانتهاكات مماثلة لقوانين العمل ، وفقا لتقارير TechCrunch.

وفي كلتا الحالتين، غرم "مجلس كتالونيا العام" الشركات التي تعاقدت أمازون من الباطن معها من أجل خدمات التوصيل أو لتزويدها بموظفين مؤقتين - بإصدار ما مجموعه حوالي 2.6 مليون يورو كغرامات لـ17 شركة في الحالة الأخيرة، ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة الإقليمية قوله "إن مفتشية العمل الكتالونية تقترح غرامة (إجمالية) قدرها 5.8 مليون يورو لشركة أمازون للتعاقد من الباطن على العمال ، وفقًا لقانون حقوق العمال".

وقد تم الاتصال بشركة أمازون للحصول على رد لكن متحدثًا باسم الشركة قال: "نحن لا نعلق على القضايا القانونية الجارية" - مما يشير إلى أنها تسعى للاستئناف.