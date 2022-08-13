شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Microsoft تجرى تغييرا على متجر ويندوز يساعد فى العثور على التطبيقات الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحاول Microsoft تحسين تجربة متجر التطبيقات لديها من خلال تقديم واجهة مستخدم أفضل، والمزيد من التطبيقات سواء الأصلية أو عبر دعم تطبيقات Android، وما إلى ذلك، ومع ذلك كانت هناك مشكلة واحدة قد لا تؤثر على الكثير من المستخدمين ولكنها تساعدهم بالتأكيد في تحديد ما إذا كان التطبيق يستحق المحاولة، إلا أنه مؤخرًا تم تحديث متجر التطبيقات لعرض أكثر من 2000 مراجعة.

وقام المهندس الرئيسي لشركة Microsoft في متجر مايكروسوفت ستور Rudy Huyn باستخدام تويتر للإعلان عن هذا التغيير الجديد، كما كشف أيضا أن قيود المراجعة لعام 2000 كانت بسبب قيود فنية قديمة، وأكد أيضًا أن المشكلة قد تم إصلاحها ويمكن لـ Microsoft Store إظهار المزيد من المراجعات لكل تطبيق أو لعبة.

كما شارك بعض أمثلة لقطات الشاشة لبعض الألعاب مع 66000 و 219000 و 536000 مراجعة، هذا بلا شك أكثر بكثير من سقف المراجعات السابقة، بينما، ليس من الواضح أنه إذا كان لا يزال هناك نوع من القيود فيما يتعلق بعدد المراجعات أو ما إذا كان Microsoft Store، من الآن فصاعدًا، سيعرض جميع المراجعات المتوفرة للتطبيق أو اللعبة.

في حين أن عرض عدد أكبر من المراجعات قد لا يبدو أمرًا كبيرًا، ومع ذلك، فقد استخدم بالتأكيد لجعل الأمور أكثر تعقيدًا أثناء تحديد ما إذا كنت تريد تنزيل التطبيق أم لا، ونظرًا لأنه تم رفع القيد، فإنه سيسمح للمستخدمين بالاطلاع على المزيد من المراجعات والحصول على نظرة ثاقبة مناسبة للتطبيق الذي يخططون لتنزيله على أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Windows.