شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يبدأ طرح ميزة جديدة على سطح المكتب لمستخدمي أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتاد واتس آب على تطوير وإصدار ميزات جديدة بشكل منتظم خلال السنوات القليلة الماضية مع احتدام التنافس بين مختلف منصات المراسلة الفورية، فوفقًا لتقرير صادر عن مطوري XDA ، أدخلت منصة المراسلة المباشرة المملوكة لشركة Meta مؤخرًا بعض الميزات الجديدة التي تشمل - بعض الترقيات المتعلقة بالخصوصية وفلتر الدردشة غير المقروء على عميل سطح المكتب.

ويسمح عامل تصفية الدردشة غير المقروءة للمستخدمين بإخفاء المحادثات التي تم عرضها بالفعل من قائمة الدردشة الرئيسية، خلف سلاسل المحادثات التي تم تعليمها على أنها غير مقروءة أو لم يتم عرضها بعد، ويدعي التقرير أن فلتر الدردشة غير المقروء الذي كان متاحًا في السابق فقط لمستخدمي سطح المكتب قد بدأ الآن في طرحه لمستخدمي أيفون على القناة الثابتة.

فلتر الدردشة غير المقروءة في واتس آب متاح على iOS وفقًا للتقرير، يتم حاليًا طرح ميزة تصفية الدردشة غير المقروءة في واتس آب من قبل الشركة من خلال دفع من جانب الخادم، ومع ذلك ، يتعين على المستخدمين التأكد من قيامهم بالتحديث إلى أحدث إصدار من واتس آب لنظام iOS - 22.16.77 إذا كانوا يريدون زيادة فرصهم في الحصول عليه.

وفي الوقت نفسه، بمجرد تحديث التطبيق، يتعين على المستخدمين انتظار واتس آب لتمكين الميزة من جانبه. حتى ذلك الحين، يجب على المستخدمين التحلي بالصبر لأن التقرير لا يذكر أي طريقة واضحة لفرض التغيير يدويًا.

كيف تعمل ميزة واتس آب هذه على iOS شارك التقرير أيضًا بعض لقطات الشاشة للكشف عن كيفية عمل هذه الميزة لمستخدمي أيفون. تكشف هذه الصور أن زر التصفية سيظهر بجوار شريط بحث الدردشة مباشرةً وعند النقر عليه ، ستختفي جميع المحادثات المقروءة من عرض القائمة للمستخدم. يقترح التقرير أن هذه الميزة يمكن أن تكون مفيدة للأشخاص الذين يتلقون الكثير من الرسائل كل يوم.

ويميل المستخدمون إلى الرد فقط على المحادثات الأكثر حساسية للوقت وترك الدردشات الأخرى وراءهم. ثم تبدأ هذه الدردشات التي تم تجاهلها في الغرق ببطء في أسفل القائمة التي يتم نسيانها تمامًا في النهاية. ومع ذلك ، سيسمح هذا الزر الجديد للمستخدمين باكتشاف الدردشات التي لا تزال بحاجة إلى اهتمامهم.