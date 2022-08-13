شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه .. جوجل Meet يتيح استضافة جلسات مجموعة سبوتيفاى ويوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون دمج تطبيق Meet وDuo من جوجل أمرًا مربكًا، ولكن يجب أن يقدم بعض الترقيات المفيدة في الصفقة، أضافت الشركة ميزة تجريبية للمشاركة المباشرة تتيح لمستخدمي تطبيق Meet الذي تم تجديده مشاركة سبوتيفاي وتدفق يوتيوب أثناء الدردشات. يمكنك أيضًا لعب ألعاب مثل Uno Mobile و Kahoot.

ستبدو الوظيفة مألوفة إذا جربت SharePlay، لكن لا يمكنك استخدام سبوتيفاي أو يوتيوب مع ميزة وسائط آبل وفقا لموقع Engadget.

تتضمن ترقيات مييت اجتماعات متكررة مجدولة وخلفيات افتراضية ومحادثات داخل الاجتماع. كما هو الحال مع ميزات مييت القادمة إلى Duo ، تم طرح المشاركة المباشرة خلال الأسابيع الأخيرة، ستتم إعادة تسمية Duo لتصبح مييت طوال شهر أغسطس للأجهزة المحمولة ، وستتوفر لاحقًا لأي شخص آخر.

دعت جوجل إلى اتحاد Meet-and-Duo باعتباره تكيفًا مع الواقع الحديث لمكالمات الفيديو.