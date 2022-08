شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تمول بودكاست يمكن تحويلها لبرامج تليفزيونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير بأن شركة آبل وقعت صفقة مع منتج البودكاست فوتورو ستوديوز لمساعدتها في تمويل تطوير وإنتاج البودكاست في المستقبل، في مقابل صفقة Futuro، تحصل آبل على الرفض الأول لحقوق تحويل أي بث ناتج إلى فيلم أو برنامج تلفزيوني. لقد أنتجت بالفعل برامج تلفزيونية تعتمد على البودكاست WeCrashed وThe Shrink Next Door.

ظهرت البودكاست الطويلة كمصدر غني للإلهام للبرامج التلفزيونية في وقت أصبحت فيه خدمات البث أكثر يأسًا من أي وقت مضى للمحتوى الأصلي. استند The Dropout من Hulu على بث ABC News الذي يحمل الاسم نفسه ، ويقال أيضًا أن خدمة البث تعمل على تكييف البودكاست Wind of Change في برنامج تلفزيوني.





تم تعديل ملفات البودكات المتعددة بالفعل في البرامج التلفزيونية.

وأعلنت آبل علنًا عن ملفات بودكاست مع العديد من الاستوديوهات في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك At Will Media (لـ Wild Things: Siegfried & Roy) وغيرها، في سلسلة من الصفقات التي قيل إنها تنفق ما يصل إلى 10 ملايين دولار حسبما نقل موقع The verege.

قاد قسم آبل TV صفقات البودكاست الخاصة بها ، في حين أن وحدة البث الفعلية الخاصة بها قد تجنبت الاستثمار في عناوين محددة لتظهر على أنها "منصة محايدة".

على الرغم من طرح الدعم لاشتراكات البودكاست العام الماضي ، تشير إصدارات الصوت الحالية من آبل إلى أن أولوياتها لا تتعلق بجني الأموال من برامجها مباشرةً.

ويبدو أنها تستخدمها للاستفادة من أجزاء أخرى من أعمالها، إما كمصدر لعمليات التكييف التلفزيونية والأفلام المستقبلية أو في حالة ملفات البودكاست المصاحبة لـ The Problem with Jon Stewart و For All Mankind ، لاستخدامها كترويج الروابط.

في المقابل تضمن استثمار المنافس سبوتيفاي في بودكاست The Joe Rogan Experience جعل العرض حصريًا لمنصته في محاولة لجذب مستمعين جدد إلى سبوتيفاي. وقعت أمازون أيضًا صفقات للبودكاست.