شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بدء تشغيل معهد أبحاث للطاقة النظيفة فى شمال غرب الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ تشغيل معهد أبحاث للطاقة النظيفة يوم الخميس في مدينة يويلين بمقاطعة شنشى في شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته الأكاديمية الصينية للعلوم، وبدأ بناء حديقة المعهد في مارس 2020، بأدوات ومعدات تزيد قيمتها عن 100 مليون يوان (حوالى 14.84 مليون دولار أمريكى)، بما فى ذلك أكثر من 100 أداة دقيقة كبيرة متاحة للمشاركة العامة، وفقا لشينخوا.



الطاقة النظيفة

وسيتعاون المعهد مع الأكاديمية الصينية للعلوم والمؤسسات البحثية الأخرى لإجراء أبحاث حول ابتكار تكامل التكنولوجيا وتطبيق التحول التكنولوجي، بهدف المساعدة في حل المشكلات التكنولوجية الرئيسية في أمن الطاقة وتطوير صناعة الطاقة.

وكان السكرتير التنفيذى المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إبراهيم تياو أكد الشهر الماضى أن مسألة تغير المناخ أثرت على كل دول العالم، وعلينا أن نتعامل الآن مع الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة.

وقال ابراهيم تياو - في كلمته خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية (لحوار بطرسبرج للمناخ ببرلين) بعنوان "الطريق إلى الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - "إن الموجة من الحرارة وحرائق الغابات هي مؤشر الآن على تغير عميق في البيئة والمناخ".