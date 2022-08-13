شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مؤسس تليجرام يلوم آبل على تأخير تحديث رئيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تعليق تحديث تليجرام القادم في مراجعة تطبيق آبل لمدة أسبوعين "بدون تفسير"، وفقًا لما ورد على تليجرام من المدير التنفيذي والمؤسس بافل دوروف (عبر MacRumors). يدعي أن التحديث "على وشك إحداث ثورة في كيفية تعبير الناس عن أنفسهم في الرسائل" ولكن لم تتم الموافقة عليه بعد.

ناقش دوروف التعثر غير المبرر كجزء من نقد أوسع لنماذج أعمال متجر التطبيقات، وقال إن تليجرام محبط من عملية مراجعة التطبيق "الغامضة" التي "تم فرضها على جميع تطبيقات المحمول من قبل احتكارات التكنولوجيا". ويواصل قائلاً: "إذا تلقى تليجرام ، أحد أكثر 10 تطبيقات شعبية على مستوى العالم، هذا العلاج فلا يمكن للمرء إلا أن يتخيل الصعوبات التي يواجهها مطورو التطبيقات الأصغر حجمًا."

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها دوروف شركة آبل لعمليات مراجعة التطبيق. في عام 2018 قال دوروف إن آبل كانت تحظر تحديثات تطبيق تليجرام iOS بعد أن حظرت روسيا تليجرام. بعد يوم واحد من نشر دوروف حول المشكلة وافقت آبل على التحديث حسبما نقل موقع The verege.

أطلقت تليجرام مؤخرًا اشتراكها المميز بقيمة 4.99 دولارًا أمريكيًا شهريًا ، والذي يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى تحميلات أكبر وتنزيلات أسرع وميزة تحويل الصوت إلى نص وردود فعل تعبيري فريدة والمزيد.