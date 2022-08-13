شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظارات يابانية ذكيّة لمساعدة الصم على الاستمتاع بالسينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت في دور السينما اليابانية نظارات تعرض ترجمات الفيلم والنصوص التي تصف المشاهد والمؤثرات الصوتية على العدسات ضعاف السمع لتساعدهم على الاستمتاع بوقتهم في مشاهدة الأفلام وفقا لما نقلته البيان الإماراتية.

وقال مسؤول في منظمة غير ربحية تقوم بعمل الترجمات وتعمل على الدعاية للنظارات: "نأمل أن توفر النظارات فرصة للجميع للاستمتاع بمشاهدة الأفلام".

يحتاج مستخدمو النظارات أولاً إلى تنزيل تطبيق هاتف ذكي مخصص لبيانات حول ترجمات الفيلم الذي سيشاهدونه، ثم يقومون بتوصيل النظارات بهواتفهم الذكية، بحسب وكالة "جيجي برس".

يلتقط مرفق ميكروفون صغير أصوات الأفلام. يتم عرض الترجمات المصاحبة لمشهد الفيلم على عدسات النظارات.

وأطلقت المنظمة، ومقرها طوكيو، مشروعًا لإعارة نظارات الترجمة لدور السينما في جميع أنحاء اليابان في يناير 2020. والنظارات متاحة الآن في 85 دورًا للسينما.