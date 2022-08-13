شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلث المراهقين الأمريكيين هجروا "فيس بوك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبوأ يوتيوب وتيك توك صدارة المنصات الترفيهية الأكثر استقطابًا للمراهقين الأمريكيين سنة 2022 (في ما عدا ألعاب الفيديو)، بينما تراجع عدد مستخدمي فيسبوك بين صفوف هذه الفئة العمرية خلال السنوات الأخيرة، وفق ما أظهرت دراسة أجراها مركز "بيو" للأبحاث ونُشرت أول من أمس حسبما نقلت البيان الإماراتية.

أما تيك توك فيستخدمه "أحيانًا" 67% من المراهقين في الولايات المتحدة و"بشكل دائم تقريباً" %16 منهم.

ومع أن تطبيق تيك توك المملوك للمجموعة الصينية "بايت دانس" أصبح عالمياً على الهواتف المحمولة سنة 2017، إلا أنّ مقاطع الفيديو القصيرة المنشورة عليه والتي تظهر للمستخدم استناداً إلى خوارزميات قوية تشهد نجاحاً كبيراً جداً.

ولاحظ مركز الأبحاث أنّ نسبة الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة ويتصفحون فيسبوك تراجعت من %71 عام 2015 إلى %32 عام 2022.