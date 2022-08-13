شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صاروخ فالكون يحمل أقمار التجسس الأمريكية إلى المدار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تتعامل سبيس إكس قريبًا مع بعض مهمات الأقمار الصناعية ذات الأولوية القصوى للحكومة الأمريكية، وأفادت بلومبرج بأن قوة الفضاء قد حصلت على ترخيص SpaceX لإطلاق أقمار تجسس صناعية سرية للغاية باستخدام صواريخ فالكون الثقيلة المزودة بمعززات قابلة لإعادة الاستخدام.

تمنح هذه الخطوة سبيس إكس المزيد من المهام الحكومية رفيعة المستوى ، بالطبع لكنها تعد أيضًا بتوفير الأموال الفيدرالية من خلال تقليل تكاليف نقل هذه الأقمار الصناعية إلى المدار وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

قال رئيس فالكون في قيادة أنظمة الفضاء والتر لودردال إن قوة الفضاء قد وفرت بالفعل أكثر من 64 مليون دولار لمهام نظام تحديد المواقع العالمي باستخدام صواريخ فالكون 9 القابلة لإعادة الاستخدام.

أصدرت قوة الفضاء الشهادة في يونيو ، لكنها لم تفصح عن الموافقة حتى الآن. يمكن لـ SpaceX حمل أقمار التجسس على متن صواريخ Falcon 9 ، لكن ليس لديهم دائمًا القوة اللازمة للحمولات الثقيلة.

من المتوقع إطلاق أول صاروخ Falcon Heavy-based في وقت ما بين أكتوبر وديسمبر ، عندما ستسلم SpaceX قمرًا صناعيًا للمكتب الوطني للاستطلاع.

قد يمثل هذا ضربة كبيرة إذا كانت مؤقتة لمنتجي الصواريخ المتنافسين. لم تتلق شركة United Launch Alliance التابعة لشركة Boeing وLockheed-Martin المشتركة حتى الآن موافقة مماثلة للحصول على نسخة من صاروخ فولكان باستخدام محركات Blue Origin.

ولا يزال مسؤولو القوات الجوية يراجعون النهج المتبع في 39 عملية إطلاق للأمن القومي المقرر لها الفترة المالية من 2025 إلى 2027. ولا يضمن سبيس إكس أن تكسب الأعمال التي كانت ستذهب إلى ULA لولا ذلك ، لكن شهادتها السابقة يمكن أن تؤثر على أي قرارات.