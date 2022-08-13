شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يحارب المعلومات المضللة فى منتصف المدة الأمريكية من خلال تغييرات الإشعارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل موقع تويتر على إحياء وتحسين إستراتيجية المعلومات المضللة عن الانتخابات قبل حلول منتصف المدة الأمريكية لعام 2022. أعادت الشبكة الاجتماعية تفعيل تطبيق سياسة النزاهة المدنية للاستعداد للتصويت ، وهناك عدد قليل من الترقيات في المتجر هذا العام. للبدء سيتجنب التوصية بالتغريدات المضللة من خلال الإخطارات - فقد لا تنتشر الأكاذيب بقدر ما كانت تنتشر في الماضي. تدرس الشركة هذا النهج "للأسطح الأخرى" أيضًا.

يجب أن ترى أيضًا ملصقات مُعاد تصميمها للتحقق من صحة المعلومات تكون أفضل في حث الأشخاص على القراءة. اختبر تويتر هذه الملصقات لأول مرة في أواخر عام 2021.

جهود أخرى ستكون مألوفة أكثر، حيث تشاهد بالفعل تسميات مرشح لأي حاكم أو مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يأمل في التأهل للاقتراع الانتخابي العام وفقا لما نقله موقع Engadget.

يمكنك أن تتوقع "prebunks" التي تعارض الادعاءات الزائفة قبل أن تصبح موضوعات ساخنة.

ستجد علامة تبويب مخصصة للانتخابات الأمريكية في Explore ، جنبًا إلى جنب مع المحاور الخاصة بالولاية.

يخطط تويتر لزيادة الحماية للمرشحين أيضًا، مع اكتشاف "أكثر تعقيدًا" للنشاط المشبوه بالإضافة إلى المزيد من إجراءات حماية تسجيل الدخول واستعادة الحساب بشكل أسرع في حالة حدوث الأسوأ.

هذه ليست تغييرات جذرية على أساليب تويتر من الانتخابات السابقة، بما في ذلك خارج الولايات المتحدة.

ومع ذلك من الواضح أن الشركة تستعد للمشاكل في ضوء تداعيات عام 2020.

والسؤال هو ما إذا كان هذا سيكون كافياً أم لا.

حذر النقاد من أوجه القصور في جهود مكافحة التضليل لشركات التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات السابقة ، وأن التعديلات على التوصيات والتسميات ليست مضمونة لمعالجة هذه القضايا.