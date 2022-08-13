شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية شحن Apple Pencil وماذا تفعل إذا لم يتم شحنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Apple Pencil هو قلم لاسلكي لبعض إصدارات iPad يتيح لك تدوين الملاحظات المكتوبة بخط اليد والرسم والطلاء، فضلاً عن التحكم في جهاز iPad، ونظرًا لأنه لاسلكي فأنت بحاجة إلى شحنه من حين لآخر، وليست هناك حاجة لشاحن أو موزع طاقة، بل يمكنك شحن Apple Pencil بسهولة باستخدام جهاز iPad المقترن به.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider" يوجد إصداران من Apple Pencil، وإنها تبدو وتعمل بشكل مختلف، وهي مصممة لإصدارات iPad المختلفة، ولكن بغض النظر عن النوع الذي لديك، فإنه يتم شحنه بسرعة، فتحصل على حوالى 30 دقيقة من الشحن فى حوالى 15 ثانية، ويتم شحن القلم بالكامل في حوالي 15 دقيقة.







