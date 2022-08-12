تحميل تطبيق توكلنا لخدمات المملكة العربية السعودية على هاتفك

تطبيق توكلنا هو تطبيق يختص بالمملكة العربية السعودية وخدمات المسافرين لها والمقيمين بها، خاصة في وقت جائحة فيروس كورونا كان التطبيق يشمل كل الخدمات التي تحتاجها من أجل العيش مع الجائحة، أطلقته وطورته هيئة الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وقتها لإدارة المعلومات والبيانات التي تخص أزمة فيروس كورونا، وقتها كانت كل التصاريح الإلكترونية تخرج من هذا التطبيق، في هذا المقال سنتحدث قليلًا عن مميزات تطبيق توكلنا وتحميله على هواتف iPhone واندرويد وهواوي.

خدمات تطبيق توكلنا

لقاح كورونا

عندما تحتاج الى التسجيل من اجل أخذ لقاح كورونا كان التطبيق هو بوابتك للتسجيل، تقوم بملأ بياناتك للتعرف على مدى أهليتك للقاح وما النوع المناسب لك بالتحقيق، ومن ثم تتعرف على الأماكن التي يمكنك الذهاب اليها من اجل أخذ اللقاح والميعاد الخاص بك أيضًا، عملية التسجيل كلها تتم عن طريق التطبيق بلا أي تدخل آخر.

إضافة رقم الجوال

اذا كان حامل الهاتف المُثبت عليه التطبيق من المكفوفين او ذوي الإعاقة او الحالات الخاصة يتم إضافة رقم هاتف يخص ذويهم، بحيث ان كان صاحب الهاتف في مشكلة لا يستطيع الوصول الى منزله او تائه او هناك أي معضلة يجب حلها له يمكن الاستعانة بالتطبيق في التواصل مع أحد ذويه للوصول له وانقاذه.

تحديث العنوان

ان كنت من قاطني المملكة العربية السعودية يمكنك استعمال تطبيق توكلنا في تحديث عنوانك في حالة تغييره، أعني كل شخص له عنوان خاص به يسكن فيه ويتم تسجيل هذا العنوان اولًا بأول في البريد السعودي وعند تغييره يجب عليك تسجيل العنوان الجديد وهكذا، تطبيق توكلنا يوفر عليك هذا الأمر بتحديث العنوان من خلال التطبيق نفسه، مع إمكانية طباعة ورقة تثبت العنوان الجديد وهي ورقة يُعتد بها في أي جهة او مصلحة حكومية مختلفة.

معلومات السفر والتصاريح

التطبيق يساعدك كذلك على معرفة الأوراق المطلوبة منك للسفر الى المملكة السعودية او الى أي بلد آخر، ويخبرك هل اللقاح الذي أخذته يؤهلك الى السفر الى الدولة التي تريدها ام لا، مع كل المعلومات عن أي تصاريح وأوراق تحتاجها من أجل السفر.

تحميل تطبيق توكلنا

السعر: Free

السعر: Free

مطور التطبيق: مركز المعلومات الوطني السعر: Free