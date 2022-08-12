ريلمي C11.. أرخص موبايل في مصر بـ2000 جنيه.. تعرف على مميزاته وإمكانياته

الشارقة - اميمة ياسر - يعد هاتف Realme C11، الذي أطلقته شركة ريلمي منذ شهور قليلة، في الأسواق المصرية، من أرخص الهواتف الذكية في الفئة الاقتصادية الأقل من 2500 جنيه.

سعر ومواصفات Realme C11

يأتي هاتف ريلمي Realme C11 بشاشة نوعIPS LCD ، قياس 6.5 بوصة، مع جودة الـ HD+ بدقة 720×1600 بكسل مع دعم الشاشة لأبعاد العرض الجديدة بنسبة الـ 20:9 لعرض محتوى أكبر على الشاشة سواء في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب أو تصفح تطبيقات التواصل الاجتماعي .. الخ وتدعم الشاشة وضع الـ Dark Mode لتحويل النظام بالكامل إلى اللون الأسود ويحتل الهاتف نسبة 88.7% من الواجهة الأمامية.

المعالج

يتوفر هاتف Realme C11 بمعالج ميديا تيك من نوع Helio G35 بتكنولوجيا 12 نانو مع معالج رسومي من نوع PowerVR GE8320 .

الكاميرا

بالنسبة للتصوير، يقدم الهاتف Realme C11 كاميرا خلفية مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 بوصة، أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسةبوصة F/2.4 وهي الخاصة بالعزل والبورتريه مع فلاش خلفي أحادي من نوع ليد فلاش، مع وجود كاميرا أمامية 5 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4بوصة.

ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية كما يدعم التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية .

الذاكرة

يعمل هاتف Realme C11 بمعالج ثماني النواة نوع Helio G35 تكنولوجيا 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة صلبة بسعة 32 أو 64 جيجا بايت من نوع eMMC 5.1 مع ذاكرة عشوائية بسعة 2 أو 4 جيجا بايت .

البطارية

يحزم هاتف Realme C11 بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع دعمه للشحن بقوة 10 واط.

هاتف ريلمى c11 Realme لا يعم مستشعر البصمة ولكنه يدعم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة.

الألوان

ريلمي C11 Realme متاح بالونين الأخضر والرمادي.

السعر

و يتراوح سعر هاتف Realme C11 حول 2100 جنيه مصري في الأسواق المصرية.