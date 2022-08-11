جوجل تقود حملة ضد Apple والسبب iMessage

معارك جوجل وApple مستمرة والسبب الآن هو iMessage، فيما يمكن ان نسميه حرب الفقاعات الزرقاء والخضراء، حرب الفقاعات هذه تستمر بين أجهزة Android وiPhone، وبينما جوجل تقود حركة الـRCS وتقود هذه التقنية لازالت Apple متمسكة بنظام الرسائل الخاص بها، فبدأت جوجل في حملة ضد Apple بسبب iMessage لحل الحرب الدائرة بين الفقاعات الزرقاء والفقاعات الخضراء، ماذا اقصد؟ ماذا أعني بالـRCS؟ ما هي حرب الفقاعات الزرقاء والخضراء؟ سنتحدث عن كل ذلك بالتفصيل في هذا الخبر

جوجل تقود حملة ضد Apple بسبب iMessage

جوجل هي أكبر مؤيدين خدمة الـRCS او Rich Content Services لتطبيقات الرسائل، في الواقع فإنه عندما بدأت شركات المحمول في الولايات المتحدة في محاولة إصدار خدمات RCS قامت جوجل بحل محلهم كلهم وأطلقت خدمة الـRCS الخاصة بها، لكن على الرغم من ذلك لم تستطع جوجل حل محل Apple، ومنصة iMessage لا تستعمل الـRCS وتستعمل نظام Apple الخاص بها، مما أنشأ مجموعة من كارهي الفقاعات الخضراء من مستخدمي iPhone، جوجل الآن اطلقت موقعًا مخصصًا تتحدث فيه عن هذه الأزمة، اعني ان ذهبت الى android.com/get-the-message ستجد معلومات غنية عن الـRCS وعن iMessage ولماذا تعتقد جوجل ان Apple عليها ان تسير مع التيار

فيديو من الموقع

ما هي خدمة الـRCS؟

هل ترى الرسائل النصية التي ترسلها؟ باستعمال تطبيق الرسائل الطبيعي وتتراسل مع أي شخص بها، ماذا ان عززنا هذه الرسائل وجعلناها تُرسل عن طريق الإنترنت، هذه هي فكرة الـRCS في تعزيز الرسائل الطبيعية وجعلها مثل رسائل الـWhatsApp والـTelegram لكن ضمن الرسائل النصية بشكل طبيعي.

معضلة الفقاعات الزرقاء والخضراء

معضلة الفقاعات الزرقاء والخضراء تعيشها ان كنت في الولايات المتحدة الأمريكية، الفقاعات الزرقاء ترمز الى الـiMessage فهو اللون الذي تأخذه الرسائل عندما تُرسل بهذه الخدمة، بينما أي رسائل أخرى (كأن ترسلها الى Android) تأخذ اللون الأخضر، هذا يخلق نوعًا من الفوارق بين مستخدمي iPhone وAndroid لأن معظم مستخدمي iPhone في الولايات المتحدة الأمريكية يستعملون iMessage في التراسل، ويكرهون التعامل مع مستخدمي Android بسبب هذا الأمر.

جوجل ولمدة سنوات ظلت صامتة ولكن في وقت قريب بدأت هي في شن حملة ضد iMessage وسياسة Apple واطلقت الموقع الذي تبرر فيه وتوضح فيه لماذا يجب على Apple الخضوع للـRCS واعتماد هذه التقنية في تطبيقها، لكن Apple تعلم المخاطرة لأن رزمة كبيرة من مستخدمي iPhone لن يستطيعوا التخلي عن الـiPhone بسبب ميزة التراسل وحدها، فأي تعديل في هذه الميزة يُعد مخاطرة على استثمار قيمته مليار دولار بالنسبة لأبل، لذلك لن تستسلم بسهولة حتى مع منازعة جوجل لها.

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