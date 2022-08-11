حل مشكلة بطء شحن الهاتف

بمرور الوقت قد تتفاجأ بينما تشحن هاتفك بأنه لا يشحن بنفس السرعة التي اعتدت عليها، وقد يتطور الأمر إلى عدم قدرته على الشحن من الأساس فيصبح بالكاد يشحن 1% كل ساعة مثلًا، وتلك هي مشكلة مشكلة بطء شحن الهاتف، والتي قد يتسبب بها العديد من المشاكل والعادات السيئة، فما هي تلك المشاكل والعادات؟ وما هي حلولها؟..هذا ما سأخبرك به في هذه المقالة.

جدول المحتويات

1- كابل الشحن الخاص بك:

يظن الكثير بأن لا تأثير لكابل الشحن على سرعة الشحن، ولكنه عاملٌ أساسيّ في نقل الطاقة بالسرعة المطلوبة من الشاحن للهاتف.

لذا عليك ألّا تهمّل تفقّد الآتي:

هل الكابل تالف أم لا :

إذا كان كابل هاتفك يعاني من تلف ما فقد يكون ذلك هو ما يسبب مشكلة بطء الشحن.

ما الذي علي فعله حيال ذلك؟ عليكَ أن تتفقد كابل الشحن خاصتك بين كل حين وأخر، ومن بداية ملاحظتك ببداية تلفه عليك أن تقوم بلفّه بما يسمى ب(شرينك) وذلك بمثابة حافظة للكابل من التلف والحرارة. بل يفضل اتخاذك ذلك الإجراء كإجراءٍ احترازيّ من بداية استخدامك للشاحن خاصتك.

هل الكابل أصليّ؟ :

إذا كنت تستخدم كابل غير أًصليّ فناهيك عن تسببه بمشكلة بطء الشحن، إلا أنه يضر بهاتفك عمومًا.

هل وضعت الكابل بشكلٍ صحيح؟ :

أحيانًا يعيق جراب الهاتف كابل الشحن من دخوله بالكامل في مدخل الشحن، مما يسبب مشكلة بطء الشحن أو لا يشحن من الأساس.

2- هل الشاحن أصليّ أم لا؟

وذلك مرتبط بشيئين: سرعة الشحن/ وجودة الشاحن؛ فإذا كان الشاحن غير أصليّ فهذا قد يضر بهاتفك، وبالتأكيد يسبب مشكلة بطء الشحن، وهذا لأن لكل شاحن سرعة شحن، والشواحن الغير أصلية ذات سرعات شحن بطيئة غالبًا.

ما الذي عليّ فعله حيال ذلك؟ إذا تلف شاحنك الأصليّ، لا تقم باستبداله إلا بشرائك لشاحن أصليّ مثله من التوكيل التابع لشركة هاتفك، وإذا لم تجد فهناك شركات مصنعة ذات جودة عالية ومعتمدة مثل anker.

3- استخدام الحاسوب في شحن الهاتف:

لا يعد الحاسوب الحل الأفضل لشحن الهاتف بل يضر بالبطارية الفرط في استخدامه كشاحن، فإنه ينقل الطاقة بشكلٍ بطيء للغاية مما يؤثر على بطارية هاتفك..وذلك يسبب مشكلة بطء شحن الهاتف.

4-هل تفقدت نظافة منفذ الشحن؟

قد يكون منفذ الشحن متسخًا بشكلٍ يسبب مشكلة بطء شحن الهاتف.

كيف أقوم بتنظيفه؟ يفضّل أن تذهب به إلى أحد عاملي صيانة الهواتف ليتولى ذلك الأمر – والذي لا يعد مكلفًا – أو يمكنك تنظيفه بنفسك من خلال فرشاة الأسنان وبعض الكحول.

5- استعمال الهاتف أثناء الشحن:

استعمالك لهاتفك أثناء الشحن – خاصة في المهام الثقيلة – مثل الألعاب، ناهيك عن تسببه بمشكلة بطء شحن الهاتف، إلا أنه يضر بالبطارية فمع الوقت تقل قدرتها ويمكن أن تتلف.

6- هل تفعل هذه الإجراءات أثناء الشحن؟

وهي إغلاقك للبلوتوث والوايفاي والـ GBS والمزامنة التلقائية، وإذا أردت الإختصار فقط فعّل وضع الطيران، لتجنب مشكلة بطء شحن الهاتف.

7- هل أغلقت التطبيقات التي في الخلفية؟

ناهيك عن تسبب هذا ببطء الهاتف كليًّا، إلا أنه يتسبب في مشكلة بطء شحن الهاتف.

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8- ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الشحن:

أثناء الصيف خاصة تكون معرضًا لهذه المشكلة، والتي تسبب بطء شحن الهاتف، لذا عليك بقدر إمكانك وضع الهاتف في أكثر الأماكن اعتدال في الحرارة، أو منخفضة الحرارة.

9- هل فكرت في أن المشكلة قد تكون في البطارية؟

بمرور الوقت قد تتعرض البطارية لإنخفاض في أدائها، وذلك بسبب بعض العادات السيئة التي تضر بالبطارية والتي تسبب مشكلة بطء شحن الهاتف.

10- بطء مصدر الطاقة:

مصدر الطاقة الموصل به الشاحن قد لا يكون كافيًا لتعزيز قدرة الشاحن على نقل الشحن لهاتفك، وهذا ما يسبب مشكلة بطء شحن الهاتف، عليكّ فقط حينئذٍ أن تجرب مصدر طاقة آخر.

11- إعادة تشغيل الهاتف:

إعادة تشغيل الهاتف قد تحل الكثير من المشاكل.

12- إعادة ضبط المصنع للإعدادات فقط:

وبعدها قم بإعادة تشغيل الهاتف، قد يحل لك هذا مشكلة بطء شحن الهاتف خاصتك.

ودعني أخبرك أيضًا بأنك قد تكون بحاجة للإستعانة بتوكيل الصيانة التابع لهاتفك أو لمن هو مختص بصيانة الهاتف؛ فقد تكون المشكلة بمنفذ (سوكيت) الشحن وحينئذٍ أنت بحاجة فقط لتغييره.