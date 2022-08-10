اطلاق هواتف Samsung Galaxy Z Fold 4 وGalaxy Z Flip 4 وساعة Galaxy Watch 5 وسماعات Buds 2 Pro الجديدة

أطلقت سامسونج اليوم هواتف Samsung Galaxy Z Fold 4 و Galaxy Z Flip 4 بشكل رسمي مصاحبة بساعة Galaxy Watch 5 الجديدة وسماعات Galaxy Buds 2 Pro الجديدة كذلك، 4 اجهزة من العيار الثقيل تطلقهم سامسونج، هواتفها القابلة للطي مع ساعتها الذكية الأفضل في عالم اندرويد بنسختها العادية ونسخة Pro مطورة بشكل كبير، وتحديث سماعاتها الأقوى، دعنا نتحدث عن كل هذه الأجهزة الجديدة وأسعارهم، فتابع معنا.

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هاتف Galaxy Z Flip 4 هاتف أنيق تصدره سامسونج بتصميم مميز يجعل الهاتف كبير الحجم صغيرًا في جيبك، بتقديم تجربة مميزة في عالم الهواتف الذكية، الهاتف يأتي بتحسين على مستوى الكاميرات بدعم تقنيات Nightography وتكبير حجم البكسل في الكاميرات الى 1.8 مايكرون، مع تحسينات على مستوى الـFlex Mode الذي يتيح لك استغلال قدرة الهاتف على الطي في التصوير وفي مكالمات الفيديو.

وتم تحسين الـSoftware لتصير الشاشة الخارجية اكثر قابلية للإستعمال بإمكانية الرد على الإشعارات من خلالها واستغلالها أيضًا في استعمال Smart things لتستطيع التحكم في الأجهزة المنزلية الذكية الخاصة بك، وأخيرًا حل المشكلة الأزلية في البطارية بتقديم بطارية بسعة أكبر مع تصغير حجم المفصلة لتستطيع استعمال الهاتف بشكل افضل على مدار اليوم، وبالطبع لا ننسى مقاومة الماء بمعيارية IPX8 لتكون هواتف سامسونج الهواتف القابلة للطي الوحيدة بدعم مقاومة للماء.

سعر Galaxy Z Flip 4

سعر الهاتف هو 1000 دولار أمريكي فقط يتوفر للبيع من السادس والعشرين من شهر اغسطس الجاري ويبدأ الحجز المسبق اليوم بعد نهاية المؤتمر، هناك نسخة خاصة تحت اسم Besopke Edition لتستطيع تعديل ألوان الهاتف ما بين اشكال مختلفة لظهر الهاتف والإطار.

أقوى هاتف اندرويد يمكن شراؤه الآن، وأغلاهم بالطبع، هاتف Galaxy Z Fold 4 يمتاز بكاميرات جديدة محسنة عن العام الماضي بمستشعر أساسي بدقة 50MP مع تحسين في مستشعرات الـUltrawide والـTelephoto في الكاميرات مع دعم Nightography، مع تحسينات في كاميرا الهاتف الموجودة أسفل الشاشة سامسونج عملت على جعل الكاميرا أقل ظهورًا من أسفل الشاشة، مع تحسينات في خوارزمية الكاميرا لتجعلها تلتقط صور بشكل أفضل وأوضح من الجيل السابق.

غير ذلك فالهاتف هذه المرة نظامه مبني على نظام Android 12L مما يجعل تعدد المهام أمرًا أفضل على الهاتف، فهناك Taskbar جديد يعرض التطبيقات الحديثة والتطبيقات التي تريد الوصول لها بسرعة، شيء مثل الـTaskbar الخاص بويندوز وSamsung Dex، هذه النقطة تضع تجربة الجهاز اللوحي بشكل أفضل على الهاتف القابل للطي، كذلك عملت سامسونج على تقديم مفصلة جديدة لا تعتمد على التروس هذه المرة بل على عناصر دائرية تقلل من الإحتكاك بين عناصر المفصلة وتجعل المفصلة أخف وزنًا واكثر متانة عن العام الماضي، بالطبع مع دعم S Pen القلم الذكي الخاص بسامسونج والذي لازال أكبر ميزة في أي هاتف ذكي.

سعر Galaxy Z Fold 4

سعر الهاتف لأقل نسخة هو 1800 دولار أمريكي، نفس سعر العام الماضي لا شيء جديد في السعر، أعني التحديثات عن العام الماضي ليست كبيرة جدًا لكن السعر منطقي وسيتوفر الهاتف بداية من يوم 26 أغسطس الجاري والحجز المسبق متاح اليوم.

تطور سامسونج سلسلة ساعاتها الذكية، والتي تعتبر أفضل ساعات ذكية لتستعملها مع هواتف اندرويد، التحديثات في Galaxy Watch 5 هذا العام تشمل استعمال وجه من الـSapphire الذي يوفر متانة أعلى بكثير من الزجاج، تكبير مساحة السطح بين يدك والساعة مما يجعل المستشعرات أكثر دقة وتعطيك نتائج قياسات أفضل، تقديم بطاريات أكبر عن العام الماضي مع معالج مبني على دقة تصنيع 4 نانو متر لتوفير الطاقة بشكل أفضل، هناك نسخة Pro من الساعة، النسخة الـPro تفيد الرياضيين بشكل أكبر خاصة في جزئيات مثل تسلق الجبال وركوب العجل، تعطيك الساعة تتبع الموقع باستعمال الـGPS والملاحة بشكل أساسي على الساعة كأنك تستعمل الهاتف، مع بطارية كبيرة بحجم 590mah وجسم من التيتانيوم.

سعر Galaxy Watch 5

سعر النسخة العادية هو 280 دولار أمريكي لا غير، تتوفر للحجز المسبق اليوم وتتوفر للبيع يوم 26 أغسطس، اما النسخة الـPro فهي أغلى بكثير بسعر 450 دولار أمريكي، تتوفر في نفس الميعاد كذلك، كنا نظن ان الساعة الأكبر ستحمل نقاط صحية أكبر من النسخة العادية لكن الفوارق تبدو صغيرة بعض الشيء.

قررت سامسونج في Galaxy Buds 2 Pro تقديم Codec جديد خاص بها يسمح بنقل الصوتيات بحجم 24bit مما يجعل تجربة الاستماع والصوتيات من هذه السماعات أفضل بكثير من أي سماعات لاسلكية أخرى، مع تحسين في عزل الضوضاء الـANC بنسبة 40% أفضل من العام الماضي، والسماعة الآن تستطيع معرفة متى تتكلم مع أحد بشكل تلقائي بحيث تقوم بإطفاء وضع عزل الضوضاء والموسيقى التي تستمع اليها.

سعر Galaxy Buds 2 Pro

سعر السماعات هو 230 دولار أمريكي فقط لا غير، مثلها مثل أي جهاز تم عرضه في المؤتمر اليوم تتوفر يوم 26 أغسطس للبيع مع بدأ الحجز المسبق على السماعة اليوم.