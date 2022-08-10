حل مشكلة بطء هاتف اندرويد

ان تحدثنا عن بطء هاتف اندرويد فيجب ان نتذكر ان الهواتف المحمولة معرضة دومًا للمشاكل، منها ما يزعجك، ومنها ما يزعجك للغاية! وإحدى هذه المشاكل هي مشكلة بطء الهاتف، تحديدًا بطء هاتف اندرويد، ليس هناك سبب واحد لحدوثها، وهناك العديد من الحلول والنصائح التي عليك تطبيقها لحل هذه المشكلة أو لتجاوزها، وهذا ما سأقدمه لك في هذه المقالة.

أسباب وحلول مشكلة بطء الهاتف الأندرويد:

1- التطبيقات المفتوحة في الخلفية:

فإذا استخدمت تطبيقًا وقمت بفتح تطبيقًا أخر غيره، فالتطبيق السابق يظل مفتوحًا في الخلفية، وتتوالى التطبيقات حتى تتراكم.

وينتج عن ذلك: شغل تلك التطبيقات المفتوحة في الخلفية مساحة من الذاكرة المؤقتة لهاتفك (الـ RAM) ، وكلما زادت التطبيقات كلما شغلت مساحة أكثر، وبهذا تعاني من مشكلة بطء الهاتف، والذاكرة الداخلية هي أحد أهم الأدوات المسؤولة عن سرعة هاتفك الأندرويد.

فمن الضروري: أن تقم بإغلاق التطبيق من الخلفية بعد الإنتهاء منه، أو على الأقل إغلاق التطبيقات التي أنت متأكدًا من أنك لن تستخدمها مرة أخرى إلا بعد فترة.

2- اللجوء للنسخة الخفيفة (lite) من التطبيقات:

فإذا كان هاتفك قديم أو ذو مواصفات متوسطة أو أقل، فقد لا تتماشى معك التطبيقات الأساسية من البرامج، وتسبب مشكلة بطء الهاتف فهناك مثلًا: facebook lite, messenger lite, instagram lite، وهي تطبيقات خفيفة أطلقتها الشركات خصيصًا لهواتف الأندرويد التي لا تتحمل النسخ الكبرى من إصداراتها.

3-إهمال تحديث الهاتف:

ترسل شركة الهاتف تحديثات أمنية مهمة لهاتفك الأندرويد، وهي لسد ثغرات ما أو حل مشكلة ما ومن إحدى المشاكل هي مشكلة بطء الهاتف.

4- تحميل الألعاب الثقيلة:

إذا كان هاتفك ذو قدرة متوسطة أو أقل، فالألعاب الثقيلة – حتى ولو كان يدعمها – تسبب مشكلة بطء الهاتف بشكل كبير.

5- استخدام الخلفيات المتحركة:

هي من الأشياء اللذيذة والجميلة لواجهة هاتفك الأندرويد، ولكنها تضر بتسببها بمشكلة بطء الهاتف لكونها خلفيات كثيرة الإستهلاك.

6- عدم استخدام ذاكرة خارجية سريعة:

يفضل أن تكون ذاكرة التخزين الخارجية ذات سعة كبيرة وسرعة عالية كي لا يتسبب بطء سرعتها ببطء الهاتف.

7- إعادة تشغيل الهاتف:

إعادة تشغيل هاتفك قد تخلّصك من مشاكل لا تعلم بأن هاتفك يعاني منها، وهذا عليك فعله بين كل حينٍ وأخر لتجنب مشكلة بطء هاتفك.

8- إعادة ضبط المصنع:

قد تضطر لإعادة ضبط هاتفك إذا لم تنفعك كل تلك الحلول، ولكن تذكر أن تحتفظ بنسخة احتياطية قبل إعادتك لضبط المصنع.

9- استخدام وصلة شحن غير أًصلية:

قد يضر ذلك بهاتفك الأندرويد ويتسبب بمشكلة بمشكلة بطء الهاتف.

10- راجع التطبيقات التي تم تنزيلها مؤخرًا:

قم بحذف التطبيقات التي تم تنزيلها حديثًا واحدًا تلو الاخر حتى تجد أداء هاتفك قد تحسن..فقد يكون أحد تلك التطبيقات هو الذي تسبب بمشكلة ملء الهاتف.

11- التحميل من مصادر غير موثوقة:

تنزيلك للتطبيقات أو أي نوع من أنواع الملفات على هاتفك من مصدر غير موثوق، قد يتسبب بإصابة هاتفك بفايروس يسبب مشكلة بطء الهاتف الأندرويد خاصتك.

12- الدخول على مواقع مشبوهة:

أحذر الدخول على الروابط التي لا تعلم مصدرها أو المواقع المشبوهة، فناهيك عن مشكلة بطء الهاتف التي ستتعرض إليها، إلا أنك قد تتعرض للإختراق.

13- ملء المساحة الداخلية لهاتفك:

وهي سبب أساسيّ وكبير لمشكلة بطء الهاتف، فيجب عليك ألّا تهمل حل تلك المشكلة بإزالة كل التطبيقات والوسائط والملفات التي لا تلزمك.