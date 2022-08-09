ان كنت تبحث عن موقع لكشف كلمة السر فهذا المقال من أجلك، فكرة كشف كلمات السر هي فكرة تساعدك عندما تريد تذكر كلمة سر قديمة عندك محفوظة بالفعل على المتصفح لكنك لا تتذكر كلمة المرور هذه ولا تريد البحث عنها بداخل المتصفح ومعرفتها بداخل المتصفح، أعني لما لا تعرفها بشكل فوري أمامك على الصفحة التي انت عليها توفيرًا للوقت وللمجهود، في هذا المقال نعرض طرق كشف كلمة السر وموقع لكشف كلمة السر بدون أي إضافات.

باستخدام إضافة Show Password

إضافة Show password هي واحدة من إضافات Google Chrome تقوم بعرض كلمات المرور بدلًا من علامة النجوم الى شكل نص طبيعي، الإضافة أمرها سهل جدًا انت تقوم بالوقوف على كلمة المرور التي تريد عرضها -والإضافة مثبتة بالطبع- وسيتم تحويلها بشكل تلقائي الى نص مكتوب فيمكنك معرفة كلمة المرور الخاصة بك بهذه الطريقة، الإضافة متوفرة على متصفح Google Chrome ويمكنها ان تعمل على متصفح Microsoft Edge كذلك، وهناك إضافة Show/hide passwords لمتصفح فايرفوكس لنفس الوظيفة وإضافة Show my password على متصفح Opera

حفظ موقع لكشف كلمة السر في شريط المفضلة

هناك طريقة ثانية وهي بإستخدام Javascript، سكريبت صغير عندما تقوم بتحميله في شريط التنقل يقوم بكشف كلمة المرور الخاصة بك وتحويلها من رموز الى نص، اسهل شيء في هذا الـScript ان تقوم بتحميله كواحد من المواقع المفضلة لك وتركه في شريط المفضلة، بالتالي عندما تريد اظهار أي كلمة مرور تقوم بالضغط على السكريبت في شريط المفضلة وسيقوم بعرض كلمات المرور الخاصة بك بسهولة، يمكنك اما نسخ السكريبت التالي ولصقه في شريط العنوان على المتصفح مسبوقًا بكلمة Japascript: (لأنها تُحذف تلقائيًا عند لصقه) او اضافته للمفضلة الخاصة بك لتفعيله وقتما تحتاجه، يمكنك ان تقول ان هذا موقع لكشف كلمة السر في أدواتك.

javascript:Array.prototype.slice.call(document.querySelectorAll(“input[type=’password’]”))

.map(function(el){el.setAttribute(‘type’,’text’)})

باستخدام Inspect elements

الـInspect elements او التحقق من العناصر وسيلة للتعديل في كود الموقع المعروض أمامك، يمكنك التعديل في أي كود من ضمن هذه الأكواد الكود الخاص بعرض كلمة المرور على شكل رموز او نقاط، يمكنك تحويل أي كلمة مرور الى نص مقروء، فقط كل ما عليك فعله هو البحث بداخل أكواد الموقع عن كلمة password وتحويلها الى text، بعد ذلك سيتغير طريقة عرض كلمة المرور وتصبح نصًا مقروءًا بشكل طبيعي.