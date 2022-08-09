لعبة Marvels Spider-Man Remastered وMadden NFL 23 ينطلقان بدعم GeForce Game Ready

لعبة Marvels Spider-Man Remastered ولعبة Madden NFL 23 يحصلان على دعم تعريفات GeForce Game Ready من Nvidia من أجل تحسينات في الـGraphics وفي تجربة اللعبة بشكل عام، كل الألعاب الجديدة ستحمل دعم هذه التعريفات من أجل أفضل تجربة لعب وأفضل تجربة جرافيك ممكنة.

Marvels Spider-Man Remastered تحصل على تعريف GeForce Game Ready مع لعبة Madden NFL 23

لعبة Marvels Spider-Man Remastered الشهيرة ستنطلق على أجهزة الكمبيوتر يوم 12 أغسطس، وبعدها بأسبوع ستنطلق لعبة Madden NFL 23 يوم 19 أغسطس، بينما ينطلق الإصدار التجريبي من Super People يوم 17 أغسطس وقد جهزت Nvidia تعريفات GeForce Game Ready لتشغيل هذه الألعاب بأعلى كفاءة ممكنة.

تم تجهيز Marvels Spider-Man Remastered بتقنيات GeForce RTX، يشمل Nvidia DLSS وDLAA وتأثيرات تتبع الأشعة Ray Tracing مما يجعل كروت شاشة Nvidia RTX تعطيك تجربة لعب مثالية على هذه اللعبة

غير ذلك فتتميز لعبة Spier Man Remastered من Marvel بتجربة لعب مميزة على الكمبيوتر مع العديد من تحسينات الرسوميات والتجربة الكاملة للإستفادة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك وقدراته، بما في ذلك.

Nvidia HBAO+

Uncapped frame rates

Higher Resolution shadow maps

increased level of details

Higher fidelity texture filtering

Additional Quality levels for numerous options

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يمكنك قراءة مقال GeForce.com عن التحديثات الجديدة من هنا

لتحميل تعريفات GeForce Game Ready من هنا

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