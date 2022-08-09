حل مشكلة امتلاء المساحة الداخلية لهواتف آيفون

من بداية استخدامك لهاتفك إلى وقتنا هذا الذي تقرأ فيه هذا المقال، تكون قد اختزنت الكثير من الملفات والبيانات والتطبيقات، منها ما تستخدمه ومنها ما نسيته، ومنها ما لا تعلم بوجوده من الأساس، وهناك تلك الملفات التي لا يمكنك رؤيتها برغم شغلها للمساحة الداخلية على هاتفك الآيفون، وكل تلك أسباب لمشكلة امتلاء المساحة الداخلية على هاتفك، فما هي حلولها؟..هذا ما سنجاوب عليه في هذه المقالة.

امتلاء المساحة الداخلية لهاتفك الآيفون هي مشكلة لها أسباب وحلول، وهي ما سنعرضه تاليًا:

جدول المحتويات

1- تأثر المساحة الداخلية لهاتفك بارتفاع مساحة الـ other؛ فما هو الـother، وما هي حلوله؟

نستطيع أن نصفه بصندوق يحتوى على كل الملفات التي لا تراها عيناك، مثل ماذا؟

التخزين المؤقت للتطبيقات: لكل تطبيق تخزين مؤقت خاص به، وذلك التخزين هو عبارة عن كل السجلات الخاصة بالتطبيق؛ كسجلات البحث وسجلات الدردشات وأشياء أخرى، وكل الإضافات الداخلية التي به..إلخ، وتلك غالبًا تشغل مساحة كبيرة في أكثر من تطبيق..وهذا ما يسبب وصول الـ other لهذه المساحة الهائلة التي تراها مما يؤثر على المساحة الداخلية لهاتفك الآيفون بشكلٍ سيء.

لكل تطبيق تخزين مؤقت خاص به، وذلك التخزين هو عبارة عن كل السجلات الخاصة بالتطبيق؛ كسجلات البحث وسجلات الدردشات وأشياء أخرى، وكل الإضافات الداخلية التي به..إلخ، وتلك غالبًا تشغل مساحة كبيرة في أكثر من تطبيق..وهذا ما يسبب وصول الـ other لهذه المساحة الهائلة التي تراها مما يؤثر على المساحة الداخلية لهاتفك الآيفون بشكلٍ سيء. هناك أيضًا سجلات أخرى: وهي خاصة بخواص في الهاتف كالوايفاي أو البلوتوث أو حتى سجلات الإتصال والرسائل! افتح تطبيق الرسائل: ستجد الكثير من الرسائل الغير هامة..قم بمسحها، تشغل مساحة قليلة ولكنها ستصنع فارق ولو قليل في المساحة الداخلية لهاتفك الآيفون. راجع سجلات الهاتف: مع الوقت تزداد سجلات الهاتف وليست بشيء تود الإحتفاظ به دائمًا..وأظنك تعلمت ما عليك أن تفعله.

وهي خاصة بخواص في الهاتف كالوايفاي أو البلوتوث أو حتى سجلات الإتصال والرسائل!

ما الذي عليّ فعله لحل مشكلة الـ other؟

قم بفتح برنامج الإعدادات. ثم اختر التطبيقات. قم بفحص كل التطبيقات التي تشك بأن لها مساحة أكبر من اللازم، فمثلًا الفيسبوك: من المفترض أن يشغل مساحة لا تتعدى الـ 300 ميجا، ولكنك تراه قد تخطي الـ 1 جيجا!. ثم قم بمسح التخزين المؤقت لهذا التطبيق، كرر هذا مع كل التطبيقات المماثلة وستوفر مساحة لا بأس بها من المساحة الداخلية لهاتفك الآيفون ولكن..!

تنبيه:

أحذر مسح التخزين المؤقت للتطبيقات التي تشتمل على محتوى لا يمكنك إيجاده وحفظه عليها بسهولة مرة أخرى: كتطبيق ساوند كلاود؛ الوسائط التي بداخله هي بمثابة تخزينٍ مؤقت، لذا فإن قمت بمسح التخزين المؤقت ستتعرض لفقد كل الوسائط التي قمت بحفظها وتحميلها..ولذلك يتوجب عليك اختيار التطبيقات التي تقوم بمسح تخزينها بعناية.

ماذا إذا كان أحد التطبيقات لا يدعم مسح التخزين؟

قم بإزالته كليًا وثبته من جديد، هذا سيزيل كل ملفات التخزين المؤقت للتطبيق.

هل هناك حل جذري واحد لمشكلة الـ other؟

بالتأكيد: القيام بإعادة التعيين لهاتفك الآيفون ستخلّصك من مشكلة امتلاء المساحة الداخلية بشكلٍ جذريّ من بيانات أخرى أيضًا لا يمكنك رؤيتها أو إزالتها وتشغل مساحة على في الـ other ولكن..!

تنبيه:

قم أولًا بعمل نسخة احتياطية قبل إعادة التعيين لهاتفك الآيفون، وبعد انتهائك قم بارستجاع النسخة الإحتياطية؛ وهذا لمصلحة بياناتك ووسائطك التي تود الحفاظ عليها.

2- راجع التطبيقات الغير هامة:

إذا قمت بفتح قائمة التطبيقات ستجد كمية لا بأس بها من التطبيقات التي لم تعد تهمك وهي أحد أكبر أسباب مشكلة ملء المساحة الداخلية لهاتفك الآيفون.

3- قم بمفتح مدير الملفات/ أختر التحميلات:

قد تجد الكثير من التحميلات التي لم تعد هامة وتشغل مساحة لا بأس بها من المساحة الداخلية لهاتفك.

هل هناك ما يمكنني فعله لتجنب مشكلة امتلاء المساحة الداخلية فيما بعد؟

1- امنع التليجرام من التحميل التلقائي للوسائط: وهذا من خلال إعدادات برنامج التليجرام

2- امنع الواتساب من التحميل التلقائي للوسائط: وهذا من خلال إعدادات تطبيق الواتساب، وهذا لأن الوسائط المتراكمة من كلا التطبيقان – خاصة إذا كنت مشترك في مجموعات – تسبب امتلاء مساحة التخزين الداخلية لهاتفك.

3- لا تقم بمراكمة لقطات الشاشة التي تلتقطها: فهي عادة عندنا جميعًا أن ننسى أمر لقطات الشاشة التي التقطناها حتى تتراكم وتصبح بعدد مهوول مما يسبب أيضًا مشكلة امتلاء مساحة التخزين.

4- لا تهمل مراجعة معرض الصور خاصتك من حين إلى أخر: فهناك الصور المكررة والصور المهزوزة والصور التي لم يعد لها فائدة بعد.

5- لا تنسى مراجعة التخزين المؤقت للتطبيقات من حين لأخر: وهذا كي لا تتعرض مرة أخرى لمشكلة الـ other.