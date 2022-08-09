مميزات اشتراك Telegram المدفوع وسعر الاشتراك

Telegram منذ فترة ليست بالبعيدة قرر ان يكون هناك اشتراكًا مدفوعًا في التطبيق، تحتاج الى ان تدفع الأموال من اجل الحصول على مزايا إضافية، ميزة الإشتراك المدفوع تجعل تيليجرام غريبًا لدى بعض المستخدمين حيث ان فكرة الإشتراك المدفوع في موقع للتواصل الإجتماعي جديدة بل غريبة، لكن المميز ان اشتراك تيليجرام المدفوع لا يجعلك تحتاج الى الإشتراك فيه بشكل دائم بل أغلب مزاياه هي مزايا رفاهية، بينما استعمال التطبيق نفسه لن يحمل أي معوقات ولن يحمل أي مشاكل وستستعمله بشكل طبيعي بدون مضايقات حتى بدون الإشتراك، لكن في حالة انك تريد التعريف على مزايا اشتراك Telegram المدفوع فأكمل هذا المقال

مزايا اشتراك Telegram المدفوع

مضاعفة كل الحدود

أول ميزة في الإشتراك المدفوع هي مضاعفة كل الحدود التي يمكنك الإشتراك بها، يمكنك الدخول والإشتراك في 1000 قناة مختلفة بينما الإشتراك المجاني يتيح 500 فقط، تقسيم محادثاتك الى 20 مجلد مختلف بينما الإشتراك المجاني يتيح 10 فقط، تثبيت حتى 10 محادثات في أعلى الشاشة مقارنة بـ5 للمجاني، وهكذا من مضاعفة كل شيء من تسجيل ملصقات مفضلة وزيادة طول الـBio والحصول على 20 رابط مختلف لإسمك وزيادة عدد المحادثات في المجلد الواحد والمزيد.

زيادة سعة الملفات المرفوعة

بالطبع يمكنك رفع أي ملفات تريد على Telegram بدون مشاكل وبدون حد أقصى للتخزين، اعني انا استعمل مخزن تيليجرام في تخزين العديد من الأشياء، الزائد على ذلك ان الإشتراك المدفوع سيتيح لك رفع ملفات حتى 4GB للملف الواحد بدلًا من 2GB للمشتركين المجانيين، بالطبع الملف يمكن ان يكون أي نوع ملفات سواء فيديو او مستند او صوت او أي شيء بحجم حتى 4GB.

سرعات تحميل أعلى

الامر لا يقترن هنا بسرعة الإنترنت، تيليجرام يضع بعض الحدود على سرعة التحميل بداخل التطبيق للمستخدمين المجانيين، الحدود ليست صغيرة فسرعات التحميل من على تيليجرام لازالت ممتازة لكن المستخدم المجاني لا يحصل على سرعة كاملة، بالإشتراك المدفوع يزيل تيليجرام كل القيود ويصبح التحميل بسرعة كاملة فيمكنك تحميل كل ما تريد بدون حدود للسرعة.

تحويل الصوت الى نص

هل تتضايق عندما يرسل لك شخص رسالة صوتية طويلة وانت لا تريد ان تسمعها؟ في الواقع انا أيضًا اتضايق من هذا الأمر، Telegram يحل هذه المشكلة عن طريق تقديم ميزة تحويل الصوت الى نصوص مكتوبة فيمكنك تحويل أي رسالة صوتية تستلمها الى كتابة تقرأها بدلًا من ان تسمعها، هذا سيوفر عليك عناء الاستماع الى الرسائل الصوتية الطويلة جدًا.

ازالة الإعلانات

قبل ان تفهم الأمر بشكل خاطئ لا توجد اعلانات في تيليجرام، بمعنى اصح لا توجد اعلانات بشكل ثقيل، الإعلانات تظهر فقط في بعض القنوات التي تحمل عددًا كبيرًا من الأعضاء وتكون في شكل رسائل اعلانية بين الرسائل، ليست اعلانات تظهر وتملأ الشاشة او شيء آخر بل مجرد رسائل اعلانية وسط رسائل القناة يمكنك التخلص منها بسهولة بالإشتراك المدفوع، لكنها ليست اعلانات تضايقك على أي حال.

Reactions و Stickers فريدة من نوعها

اضافة Reactions جديدة فريدة من نوعها على الرسائل، بدلًا من الـReacts العادية التي يتيحها لك تيليجرام ستكون هناك Reacts إضافية لتستعملها فقط في حالة انك مشترك في الإشتراك المدفوع للتطبيق، بالإضافة الى Stickers جديدة مميزة ليست متاحة للمستخدمين العاديين فقط المستخدمين المدفوعين.

تحكمات أفضل في المحادثات

الإشتراك المدفوع في Telegram يتيج لك التحكم في محادثاتك بشكل أفضل، من بين نقل المحادثات الى الأرشيف بشكل تلقائي واخفاء المحادثات الجديدة من جهات الاتصال الغير موجودة عندك، وتحديد مجلد افتراضي للمحادثات، من شان ذلك مساعدتك في تنظيم محادثاتك بشكل أكبر.

مزايا أخرى

وجود شارة بجانب اسم الملف الشخصي الخاص بك تدل على انك مشترك

امكانية استعمال صورة شخصية متحركة

ايكونات جديدة للتطبيق

سعر اشتراك Telegram المدفوع

السعر هو 91 جنيه شهريًا، من رأيي ان الإشتراك غالي الثمن وكل المزايا التي يقدمها هي مزايا رفاهية اضافية يقدمها تطبيق مختص بالرفاهية بشكل أساسي، فلذلك لا أرى انه يجب عليك الاشتراك في تيليجرام بشكل مدفوع الا ان كنت من محبي الرفاهية الزائدة.

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